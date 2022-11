Yamaha presenta le nuove Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition 2023

Le novità Yamaha 2023 stanno prendendo il loro spazio ancor prima dell'inizio di EICMA. Sono state presentate le nuove MT-07 e MT-125, ma anche XMax 125 e 300, mentre si vocifera di un possibile arrivo della R9, sportiva su base MT-09. Oggi altre novità, ma votate all'offroad: sto parlando delle nuove Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition 2023. Scopriamo tutte le novità.

Strumentazione e connettività

ABS, quickshifter e altre novità

Colori e disponibilità

La Yamaha Ténéré 700 2023

STRUMENTAZIONE

Le nuove Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition sono equipaggiate con la nuova strumentazione TFT da 5''. È possibile scegliere 2 temi, in modo da adattare lo schermo alle diverse situazioni di guida: in modalità Explorer l'attenzione è sul contagiri, così da aiutare il pilota a tenere d'occhio il regime di rotazione del motore e la moto in coppia. Lo schermo Street, invece, è più tradizionale con quadranti in stile analogico.

Yamaha Ténéré 700 2023: arriva il nuovo display TFT da 5''

CONNETTIVITÀ

Le Ténéré 700 in versione 2023 sono dotate di una Communication Control Unit (CCU) che permette la connettività con lo smartphone. Il telefono va connesso tramite Bluetooth alla moto, utilizzando l'app gratuita MyRide di Yamaha: una volta stabilita la connessione, sul nuovo schermo TFT da 5 pollici si vedranno notifiche delle chiamate in arrivo, delle e-mail e dei messaggi. Inoltre, tramite l'app, si possono monitorare i parametri più importanti della moto. Una volta configurato il sistema può anche informare il pilota di eventuali problemi tecnici sulla moto e trasmettere una notifica via e-mail al concessionario o qualsiasi altro contatto indicato. Tramite l'app MyRide è possibile non solo monitorare tutti i parametri chiave della moto, ma anche il tracciamento del percorso, la registrazione della distanza, l'accelerazione, la velocità massima, i dislivelli e molto altro ancora. I dati possono anche essere condivisi sui social media, confrontati e discussi con altri piloti Yamaha Adventure in alcuni dei numerosi forum e nei gruppi dedicati sui social media.

Yamaha Ténéré 700 Rally Edition 2023

ELETTRONICA: LE NOVITÀ

Le Ténéré 700 model year 2023 portano anche un aggiornamento del sistema ABS. Rispetto al modello precedente, con 2 modalità On/Off, nel 2023 Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition sono equipaggiate con ABS a 3 modalità. Il sistema, già di serie nel recente modello World Raid – protagonista nella nostra comparativa enduro, cliccate qui per un ripasso delle caratteristiche – permette al pilota di attivare ABS in modalità Full, solo sulla ruota anteriore, o di disattivarlo completamente. La modalità Full è obbligatoria su strada mentre le modalità con attivazione dell'ABS sulla sola ruota anteriore e quella che lo disattiva completamente sono adatte al fuoristrada e al fuoristrada estremo. Tutto identico sotto il profilo del motore CP2 da 690 cc per 73,4 CV e 67 Nm.

ALTRE NOVITÀ Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition sono predisposte per il montaggio del cambio elettronico opzionale, ora disponibile come accessorio originale Yamaha. Aggiornamenti anche per quanto riguarda la leva del freno anteriore, ora riprogettata per resistere a danni accidentali in caso di caduta, mentre arrivano una nuova presa USB e frecce a LED.

La Yamaha Ténéré 700 2023 in abito nero

COLORI E DISPONIBILITÀ

Le nuove Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition 2023 saranno disponibili rispettivamente da febbraio e marzo 2023. Per la Ténéré 700 standard arrivano nuovi colori – Icon Blue e Tech Kamo – e la possibilità di acquistarla in versione depotenziata a 35 kW. La Ténéré 700 Rally Edition può essere ordinata solo nella versione a piena potenza, ma è omologata per la trasformazione. I prezzi non sono stati ancora ufficializzati.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/11/2022