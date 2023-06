Kawasaki presenta la nuova ZX-6R 2024: il ritorno della Supersport 600?

Kawasaki ha a lungo taciuto e, dopo un paio di anni di calma, nel 2023 si riaffaccia sul palcoscenico con due novità per il pubblico più adrenalinico. Dopo il gradito ritorno della ZX-4R, sportiva medio-piccola da ben 80 CV, ecco che presenta anche la ZX-6R 2024, nuova portabandiera della famiglia Supersport 600.

La nuova Kawasaki Ninja ZX-6R 2024

La Ninja ZX-6R rappresenta un barlume di luce nella categoria Supersport 600, oramai estinta se si pensa che solo Yamaha, ad oggi, produce ancora l'R6 (ma solo in configurazione pronto-pista). La Casa di Akashi, dunque, con la ZX-6R riaccende la possibilità per gli appassionati di acquistare una supersportiva nuova da 600 cc e utilizzarla su strada, una soluzione al momento praticabile solo cercando tra l'usato. La nuova Ninja 600 si ispira nell'estetica – e non solo – alla sorella maggiore ZX-10R, adottando fari full LED e appendici aerodinamiche – certamente non vistose – integrate nella carena, costruita con strati intrecciati per creare un effetto 3D.

La nuova Ninja ZX-6R 2024 annovera una dotazione elettronica al passo coi tempi: arrivano il display TFT da 4,3'' dotato di connettività, quickshifter, riding modes e tre livelli di intervento del controllo di trazione. Il celebre motore 4 cilindri in linea, invece, è stato rivisto per rientrare nelle severe normative Euro5.

VEDI ANCHE

Nuova Kawasaki Ninja ZX-6R 2024

Il quadricilindrico raffreddato a liquido da 636 cc dispone ora di profili degli alberi a camme rivisti, oltre a condotti di aspirazione riprogettati e tubi dei collettori ridisegnati, che si combinano per ottenere un miglior rendimento ai bassi e medi giri. La potenza massima è di 124 CV a 13.000 giri/min – diventano 129 con l'airbox in pressione – mentre la coppia massima è di 69 Nm a 10.800 giri/min. La ciclistica della nuova Ninja 600 si affida a un telaio perimetrale in alluminio abbinato a una forcella Showa SFF-BP da 41 mm e a un monoammortizzatore con serbatoio del gas separato, entrambi completamente regolabili. Le prestazioni del 4 cilindri sono tenute a bada da un impianto frenante ad attacco radiale con dischi semiflottanti da 310 mm all'anteriore, mentre al posteriore c'è un disco da 220 mm con pinza a singolo pistoncino. Gli pneumatici sono i Pirelli Diablo Rosso IV in misura 120/70 e 180/55, col peso della ZX-6R 2024 che si attesta a 198 kg in ordine di marcia, col serbatoio da 17 litri pieno al 90%.

La Kawasaki Ninja ZX-6R 2024 in pista

Kawasaki non è stata ancora precisa in merito all'arrivo sul mercato della nuova ZX-6R ma, trattandosi di un model year 2024, è probabile che faremo la sua conoscenza verso la fine dell'anno, magari proprio sul palcoscenico di EICMA. In merito al prezzo possiamo stimarlo nell'ordine dei 14-15.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/06/2023