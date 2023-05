Suzuki, confermato il Bike Day 3 a Imola e l’impegno per l’Emilia-Romagna

Appuntamento per il prossimo 8 luglio presso l’autodromo Enzo e Dino Ferrari per gli appassionati di ciclismo: orari e programma

Si moltiplicano le iniziative a favore delle zone dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione delle scorse settimane: Aprilia, Ferrari, Lamborghini e molti altri stanno contribuendo con donazioni e raccolte fondi. Suzuki ha confermato, in accordo con le istituzioni e le amministrazioni locali, il Bike Day #3 previsto per il prossimo 8 luglio a Imola. La giornata sarà l’occasione per raccogliere fondi per la Protezione Civile e le realtà impegnate nella ricostruzione.

Suzuki Bike Day #3, il sostegno all'Emilia-Romagna

L’EVENTO Nella giornata dell’8 luglio gli appassionati di bicicletta potranno affrontare, in compagnia di Davide Cassani, un tracciato che comprende lo storico circuito di Imola e si snoda per 53,5 km di saliscendi, con 910 metri di dislivello e una pendenza massima del 15-16%, da Brisighella a Imola. Alla pedalata possono prendere parte tutte le biciclette, anche quelle elettriche.

RACCOLTA FONDI Come ogni anno, i soldi raccolti dalle iscrizioni dei partecipanti al Bike Day vengono devoluti all’associazione Dynamo Camp, che fornisce programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi con gravi patologie (e alle loro famiglie). Per quanto riguarda l’emergenza in Emilia-Romagna, Suzuki si è impegnata a destinare l’equivalente della cifra raccolta per la Dynamo Camp alla Regione per la ricostruzione.

VEDI ANCHE

Suzuki Bike Day 2022, una foto della prima edizione

COME PARTECIPARE Ci si può iscrivere al Bike Day #3 tramite il portale dedicato all’evento, compilando la form online, oppure direttamente in loco, il giorno precedente all’evento (il 7 luglio) dalle 17:30 alle 19:30 e la mattina della manifestazione, dalle 7:30 alle 9:30. Due le quote di iscrizione:

Standard: 5 euro , interamente devoluta a Dynamo Camp ETS

, interamente devoluta a Dynamo Camp ETS Premium: 20 euro, che comprende la quota standard più l’esclusiva maglia tecnica realizzata per l’evento

È comunque possibile alzare liberamente l’offerta per il Dynamo Camp, e di conseguenza la cifra che Suzuki devolverà alla regione dell’Emilia-Romagna al termine dell’evento.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/05/2023