Aprilia All Stars e tutto il gruppo Piaggio per l’Emilia-Romagna

Aste di beneficenza, eventi con i piloti di MotoGP a Misano: l’impegno del gruppo Piaggio per l’alluvione in Emilia-Romagna

Così come Ferrari, Lamborghini e il mondo dell’automobile, anche quello delle due ruote interviene a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Nel weekend oltre quindicimila appassionati si sono dati appuntamento al circuito di Misano per Aprilia All Stars, accolti dalle MotoGP in pista coi piloti Espargaró, Viñales, Savadori, Oliveira e Fernandez. Insieme a loro Biaggi, Capirossi e Gramigni, già campioni del mondo con Aprilia.

Aprilia All Stars 2023, un momento della manifestazione

RACCOLTA FONDI Tra le tante iniziative della manifestazione, le aste organizzate dai piloti, che hanno messo in palio vari cimeli come caschi, tute e stivali da gara. Tra i soldi raccolti dalle aste, il contributo di 10 euro dei partecipanti e quello dell’intero gruppo Piaggio, alla fine sono stati raccolti 200mila euro, destinati alla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna.

VEDI ANCHE

Aprilia All Stars 2023, raccolti 200mila euro per l'Emilia-Romagna

TUTTI IN PISTA Nel corso della giornata si è svolto anche il tradizionale spettacolo in pista, con le esibizioni delle RS-GP guidate dai piloti Aprilia, anche quelle della stagione 2023, delle superbike RSV4 fino alle leggendarie 250 2T.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/05/2023