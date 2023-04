Nuova edizione limitata Speed White per Aprilia RSV4 e Tuono V4 Factory. I prezzi

Aprilia presenta una speciale livrea per le versioni Factory di RSV4 e Tuono V4: la Speed White sarà disponibile come limited edition

Aprilia, in occasione del Gran Premio delle Americhe, ha presentato una nuova livrea in edizione limitata dedicata alle sue top di gamma, RSV4 Factory e Tuono V4 Factory. La colorazione Speed White sarà disponibile da maggio per un periodo di tempo limitato.

Aprilia RSV4 Factory Speed White 2023

COME SONO Le nuove Aprilia RSV4 Factory e Tuono V4 Factory Speed White sono caratterizzate dal bianco dominante sulle carene abbinato a cerchi ruota rossi, mentre sulle carene dominano la scritta laterale Aprilia e le grafiche sportive ispirate alle Aprilia RS-GP che corrono nel Mondiale MotoGP 2023.

Aprilia Tuono V4 Factory Speed White 2023

DISPONIBILITÀ E PREZZI La livrea Speed White diventa la terza, in aggiunta a Time Attack e Ultra Dark, già disponibili per le Aprilia V4 Factory. La nuova colorazione sarà disponibile nei concessionari da maggio fino alla fine del 2023. I prezzi di Aprilia RSV4 Factory Speed White e Tuono V4 Factory Speed White sono rispettivamente di 26.499 Euro e 20.499 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/04/2023