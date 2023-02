Aprilia SR GT 125, lo scooter adventure dal DNA sportivo. La prova

L'SR GT 125 gioca a fare l'adventure ma è piacevole da guidare (quasi) come una sportiva Aprilia. La prova in video

Aprilia è sinonimo di sportività, ottime ciclistiche e motori ad alte prestazioni, tutti ingredienti che portano al Sacro Graal delle due ruote: il piacere di guida. E se al posto di una potente RSV4 ci fosse uno scooter l’equazione sarebbe ancora valida? In passato lo è stata, Aprilia SR era uno scooter che scatenava pulsioni, ma oggi come la mettiamo con la scomparsa dei 2T in favore dei più ecologici ma meno emozionali motori a 4T? In realtà uno scooter che possa raccogliere il testimone la Casa di Noale ce l’ha, si chiama SR GT, proprio il piacere di guida è il suo “Cool Factor”.

Aprilia SR GT 125

Aprilia SR GT non è il classico scooter sportivo, almeno non nell’aspetto e nelle scelte tecniche dato che anche Aprilia ha deciso di esplorare il sentiero degli scooter adventure, rimanendo però tutto sommato fedele alla sua “tradizione”. Basta uno sguardo così, dato un po’ di sfuggita, per trovare la somiglianza tra il frontale dello scooter e quello nobile della sorella RSV4 di vecchia generazione ma ci si accorge anche che questo volto imbronciato anziché puntare l’asfalto incarognito guarda in alto e lontano proprio come fanno le maxi enduro.

IBRIDO La contaminazione si nota anche nelle gomme semi tassellate Metzeler Karoo Street, montate su cerchi in lega leggera da 14” all'anteriore e 13” al posteriore in misura 110/80 e 130/70 o nelle sospensioni a lunga escursione: forcella con steli da 33 mm di diametro – escursione 122 mm – mentre al posteriore troviamo una coppia di ammortizzatori a doppio effetto e molla elicoidale – escursione 102 mm – regolabile nel precarico su 5 posizioni. L’SR è un po’ più moto e un po’ meno scooter anche grazie al manubrio lasciato in bella vista, al vistoso tunnel centrale al posto della pedana piatta e al porta targa posizionato poco sopra la ruota posteriore. Ibrido sì, ma pur sempre scooter e allora è doveroso parlare di sottosella: 24 litri a disposizione non sono tantissimi, se avete bisogno di spazio meglio scegliere il bauletto tra gli optional.

Aprilia SR GT 125: il sottosella

MOTORI BRILLANTI, MA A NORMA Con i motori a 2T – e la diffusissima pratica dell’elaborazione, seppur non propriamente legale – gli scooter si potevano trasformare in veri e propri aeroplani a due ruote, quei tempi, però, sono passati e oggi avere un motore brillante ma allo stesso tempo pulito e parco nei consumi è una vera e propria sfida per i costruttori. Sull’SR GT le motorizzazioni disponibili sono due, la 125 da 15 CV a 8.750 giri/min e 12 Nm a 6.500 giri/min e la 200, 174 cc la cilindrata effettiva, con la potenza che cresce fino a 17,7 CV a 8.500 giri/min e 16,5 Nm a 7.000 giri/min. Utile per ridurre i consumi il sistema Start & Stop, che arresta il motore quando si è fermi, un bel vantaggio dato che il serbatoio ha “solo” 9 litri di capienza.

Il piacere di guida passa anche dall’ergonomia e quella dell’Aprila SR GT è molto influenzata dal mondo delle moto, nello specifico da quella delle crossover. Il manubrio è vicino al busto e la posizione in sella risulta molto compatta, sportiva e dinamica; in questo modo si ha tanto controllo del veicolo ma un po’ a discapito del confort assoluto, specialmente per gli spilungoni: diciamolo chiaramente di GT c’è davvero pochino – considerando anche che il plexi di serie copre giusto il busto – e distendere le gambe in posizione da “scooterista” non è cosa semplice. Anche la sella è piuttosto alta per favorire l’effetto “SUV che domina la strada”, il risultato è che chi non ha le gambe lunghe tocca con la punta dei piedi ma per fortuna l’Aprila SR GT pesa poco, solo 144 kg con il pieno e anche issarlo sul cavalletto è un gioco da ragazzi.

Aprilia SR GT 125 in curva

SVELTO NEL TRAFFICO Sella alta a parte, lo “slalom speciale” è una disciplina che va a genio all’SR GT, nel traffico si divincola in maniera più che convincente, agilissimo, il raggio di sterzata è contenuto e serve davvero pochissimo sforzo per fargli cambiare direzione. L’unico appunto lo faccio al sistema CBS dell’esemplare in prova: la potenza frenante c’è, specialmente al posteriore, ma quando bisogna perdere tanta velocità in pochissimo spazio bisogna strizzare per bene le leve, a listino c’è anche la versione ABS la più convincente.

A PROVA DI FALSA PARTENZA Se la motorizzazione da 200 cc strizza l’occhio anche ai mercati asiatici, la 125 è tutta europea e dedicata soprattutto ai giovani. Non sarà esplosivo come un 2t preparato ma il monocilindrico i-get dell’SR GT 125 è brioso e pronto nello spunto anche al semaforo. L’accoppiamento con la trasmissione è ben riuscito e allo spegnimento della luce rossa non perderete posizioni alla prima curva, occhio però a non fare la fine di Aleix Espargarò: per il massimo dello spunto ricordatevi di disinserire lo Start&Stop; il sistema è comodissimo per risparmiare carburante ma se volete guadagnare qualche decimo di secondo sul suono della campanella è meglio disattivarlo.

Aprilia SR GT 125 in città

VERAMENTE APRILIA Fino a qui i punti di forza dell’SR GT potrebbero essere gli stessi di un qualsiasi altro scooter 125 compatto e con un buon motore, ma la differenza, ovviamente, la si avverte neanche a dirlo quando oltre agli stop&go cittadini ci si concede anche qualche bella curva. Il lavoro fatto dai tecnici della Casa di Noale è esemplare, raramente ho avuto modo di guidare uno scooter allo stesso tempo agile ma stabilissimo quando si affronta un curvone alla massima velocità. Il telaio è stato irrigidito a tutto vantaggio della precisione di guida, ma anche il binomio sospensioni/pneumatici ha i suoi meriti. Grazie alla maggior escursione rispetto allo standard SR GT mantiene cerchi piccoli e con maggior spalla e sezione a tutto vantaggio dell’assorbimento delle sconnessioni ma anche dell’appoggio in curva. Ovviamente non ci affronterei una tappa della Dakar ma se dovessi raggiungere la spiaggia attraverso la strada bianca o salire e scendere da un marciapiede non avrei alcun tipo di problema.

L’Aprilia SR GT è disponibile in 3 colorazioni – Aprilia Black, Street Grey e Infinity Blue– con un prezzo a partire da 3.999 euro per la versione 125, mentre il 200 costa 4.499 euro. A listino c'è anche la versione Sport – nei colori Street Gold, Iridium Grey e Red Raceway – contraddistinta da grafiche e finiture ancor più sportive: il prezzo è di 4.099 euro per il 125 e 4.599 euro per il 200.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 06/02/2023