Prova la Aprilia Tuareg 660 sui percorsi del campionato MotoRally

Gli Aprilia Tuareg Demo Tour, gli speciali test ride ideati per consentire a tutti i motociclisti appassionati di fuoristrada di provare la Aprilia Tuareg 660 sui migliori percorsi offroad, fanno tappa sabato 3 e domenica 4 giugno a Umbertide, in provincia di Perugia. Un Demo Tour molto speciale, denominato Motorally Tour perché si terrà negli stessi giorni e negli stessi meravigliosi luoghi che ospiteranno la terza tappa del Campionato Italiano Motorally, dove la Tuareg 660 da competizione, preparata da Aprilia Racing e GCorse, è assoluta protagonista con i piloti Jacopo Cerutti e Francesco Montanari.

VEDI ANCHE

L’Aprilia Tuareg Motorally Tour è un’occasione unica per scoprire a fondo le prestazioni della adventure bicilindrica di Noale: il long test ride di circa un’ora partirà dal parcheggio Parco Ranieri in Via Morandi a Umbertide, dove farà base anche il team Aprilia Racing impegnato in gara, e si snoderà attraverso un percorso in offroad dedicato, che potrà essere modulato su due diverse tipologie in base all’esperienza dei partecipanti, in modo da consentire a tutti di sfruttare appieno le potenzialità di Tuareg 660 nelle migliori condizioni possibili. Il test ride è preceduto da una presentazione tecnica di prodotto e include un servizio fotografico dedicato. Tutti i partecipanti riceveranno una t-shirt a fine prova.