Immatricolazione gratis se la prenoti online: come se ce ne fosse bisogno... L'Aprilia Tuareg 660 (qui in video) non è certo una moto che ha bisogno di incentivi. L'aspettano tutti, la rivale nostrana alla Ténéré 700. Non di meno, averla con lo sconto è cosa certo gradita e averla per primi lo è ancora di più. Ma come si fa?

Aprilia Tuareg 660 Acid Gold

COME PRENOTARLA Semplice, a partire da mercoledì 3 novembre 2021 cliccate su tuareg660.aprilia.com (pagina che potete raggiungere anche dal sito ufficiale Aprilia) e mettetevi in lista: potrete scegliere la colorazione preferita e il concessionario dove ritirarla. I prezzi, per chi avrà effettuato la prenotazione, andranno da 11.990 a 12.690 euro chiavi in mano, secondo la grafica scelta, spese di immatricolazione incluse.

Aprilia Tuareg 660 Martian Red

I PREZZI DI LISTINO Chi sarà arrivato tardi, da dicembre, potrà ordinare l'Aprilia Tuareg 660 a prezzo pieno: 12.240 euro per le livree Acid Gold e Martian Red; 12.940 euro invece per la variante Indaco Tagelmust.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/10/2021