Dopo tanta attesa Aprilia è uscita allo scoperto con la nuova Tuareg 660. Qualcuno nel frattempo si era già preparato per modificare – almeno al pc – la nuova enduro stradale di Noale e realizzarne una versione da rally. Ecco come l'ha pensata Rubberdust Design.

LE VARIANTI Il lavoro del designer ha concepito non una ma diverse varianti della nuova moto Aprilia. Si va dalle semplici versioni in bianco o rosso con tricolore, passando per quelle con parafango rally, fino alla vera e propria versione da deserto, che aggiunge tabelle portanumero e persino... gli schizzi di terra.

ESERCIZIO DI STILE Utile o meno che sia il lavoro di Rubberdust Design ai fini della realizzazione di una Tuareg Rally, la moto di Noale sembra possedere tutte le carte in regola per affrontare il fuoristrada e regalare grande divertimento. Il motore da 80 CV e 70 Nm, il peso di 187 kg a secco, il serbatoio da 18 litri, le sospensioni dalla lunga escursione – 240 mm – completamente regolabili e l'elettronica APRC con traction control, cruise control, mappe motore, freno motore e ABS disinseribile rappresentano tutto quello di cui si ha bisogno. E forse anche di più...