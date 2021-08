Dopo aver dominato nel weekend di gara a Laguna Seca, l'Aprilia RS 660 torna a vincere. Solita classe Twins Cup del campionato MotoAmerica, solito Kaleb De Keyrel, col successo numero 6 su 10 gare, che lo conferma saldamente a capo della classifica. Ma quella del pilota numero 51 non è l'unica Aprilia RS 660 che si è messa in luce nella gara al Brainerd International Raceway.

POLE, GARA 1 E GARA 2 Aprilia è riuscita a piazzare le sue moto nelle posizioni che contano sin dalle qualifiche. La pole position è andata a Jody Barry e alla sua RS 660, mentre nel corso di Gara 1 si sono avvicendati altri due alfieri della Casa di Noale: Kaleb De Keyrel e Anthony Mazziotto. In Gara 2 è cambiato l'ordine, ma non il risultato finale: due le RS 660 sul podio, con Mazziotto alla sua prima vittoria in campionato e De Keyrel subito dietro. Quest'ultimo, grazie al secondo posto, ha così consolidato la leadership nella classifica generale con 183 punti: 53 in più del primo inseguitore, Teagg Hobbs su Suzuki.