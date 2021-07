Mentre pare cosa certa che Shiver e Dorsoduro abbandonino il listino Aprilia, potrebbe essere nei piani della casa di Noale una nuova Pegaso 660. Prima della crossover, però, è tempo di enduro stradale: sto parlando, ovviamente, della tanto attesa Tuareg 660, che avevamo pizzicato in strada a gennaio. Ora è la stessa Aprilia a scaldare i motori...

TAM-TAM SUI SOCIAL La Casa veneta, infatti, ha pubblicato dei contenuti sui propri canali che non lasciano spazio a dubbi: si parla di lei, la nuova Tuareg 660. Oltre al post Instagram che vedete qui sopra, in una delle stories ancora dune del deserto e la frase ''What if the right road, isn't a road?/E se la strada giusta non fosse una strada?''.

L'ATTESA Di tempo dalle ultime foto spia ne è passato un po' e il fatto che Aprilia abbia smorzato il silenzio con dei post sui social lascia presagire un lancio imminente. La presentazione potrebbe avvenire persino prima di Eicma 2021, sfruttando poi il grande palcoscenico autunnale per la consueta presa di contatto dal vivo. Come dice Aprilia, stay tuned.