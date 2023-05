Nel weekend torna l'Aprilia All Stars a Misano

Sabato 27 maggio al Misano World Circuit - Marco Simoncelli, tutti in pista con le stelle della MotoGP e non solo per l'Aprilia All Stars 2023

Segnatevi la data di sabato 27 maggio, è un giorno da tenere libero da altri impegni. Il circuito di Misano ospiterà l'edizione 2023 della grande festa di Aprilia, e in pista scenderanno tutte le moto e tutti i campioni impegnati in MotoGP e non solo. Sarà una giornata all'insegna del divertimento e dell'amore per le due ruote e per il motociclismo italiano, con ingresso gratuito al Misano World Circuit, come da tradizione. L'offerta di intrattenimento per tutti gli appassionati sarà varia: il programma infatti sarà ricco di eventi non solo in pista, ma anche al di fuori del circuito, grazie all'area dedicata al fuoristrada e alla Tuareg 660. Gli istruttori esperti di Enduro Republic saranno presenti per svelare i segreti dell'off-road in sella alla Tuareg 660, proprio come durante le giornate di Tuareg Experience, organizzate da Enduro Republic in alcune delle più belle località per l'enduro, compresa il Nord Africa.

Sarà una giornata di divertimento indimenticabile, in cui il pubblico sarà il vero protagonista nel celebrare uno dei marchi più vincenti nel mondo delle moto, la sua storia e i suoi campioni. Saranno presenti tutti i piloti di Aprilia Racing, impegnati sia nel MotoGP sia nel fuoristrada: Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori e quest'anno anche Miguel Oliveira e Raúl Fernandez, piloti di Aprilia Racing del team RNF. Inoltre, ci saranno Jacopo Cerutti e Francesco Montanari, piloti del nuovo team Aprilia Racing che ha ottenuto una vittoria d'esordio nella categoria Tuareg 660, preparata da GCorse e Aprilia Racing, nel Campionato Italiano Motorally. Naturalmente, saranno presenti anche i campioni che con le loro vittorie hanno fatto di Aprilia il marchio italiano ed europeo con il maggior numero di successi nel Motomondiale, come Max Biaggi, Loris Capirossi e molti altri, tutti felici e disponibili ad incontrare i fan, che saranno i veri protagonisti di giornata.

Saranno inoltre esposti i gioielli di Aprilia, le moto che hanno permesso all'azienda veneta di Noale 54 titoli mondiali, oltre alla gamma attuale, disponibile per i test su strada. Il programma si preannuncia molto interessante, con numerose attività pensate per coinvolgere il pubblico nel paddock, il tutto accompagnato dalle note musicali di Radio Deejay e M2O, che saranno presenti a Misano con Vic e DJ Albertino. I motociclisti che arriveranno con la propria Aprilia saranno protagonisti del momento più emozionante, ovvero la grande parata insieme ai campioni, che quest'anno si svolgerà anche al di fuori del circuito, per rendere ancora più spettacolare la conclusione dell'evento. Per avere tutte le informazioni dettagliate e acquistare le esperienze in pista, basta cliccare qui.

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/05/2023