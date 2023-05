Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid 140V: il SUV giapponese è ancora più "green". La prova

Pochi mesi fa ho guidato la Suzuki S-Cross mild-hybrid 48V e ricordo molto bene l’ottima impressione che ne avevo ricavato. Un SUV compatto, solido e concreto, con un abitacolo spazioso e rifinito con cura. Forse che non rapisce gli sguardi, ma dal design azzeccato e moderno, frutto del Centro Stile di Suzuki Italia, che ha dato un bel colpo di spugna alla generazione precedente. Oggi, chiudo il cerchio al volante della S-Cross 1.5 Hybrid 140V All Grip Select, cioè la versione tecnologicamente più evoluta della famiglia, grazie al suo quattro cilindri aspirato full-hybrid.

Suzuki S-Cross Hybrid 140V: la prova del SUV giapponese con motore full-hybrid

Parto proprio da quella che per me è la novità, cioè il motore. Si tratta di un 1,5 litri benzina con il quale collabora una unità elettrica da 33,5 CV e 60 Nm montata sull’asse posteriore, per una potenza totale di 114 CV (102 CV e 138 Nm arrivano dal motore endotermico). La tecnologia a 140V sfrutta una batteria da 0,8 kWh che non serve a percorrere tanti chilometri a “zero emissioni”, ma rende più efficiente la guida sotto diversi aspetti. Innanzitutto, ritengo la tecnologia full-hybrid la giusta via di mezzo per avvicinarsi al mondo dell’elettrificazione. Mi spiego meglio: se le MHEV sono un primissimo passo dove, di fatto, si percepiscono appena i benefici dell’energia elettrica grazie alla modesta assistenza di una piccola batteria e le plug-in hybrid spaventano un po’ per il vincolo della ricarica via cavo e i costi complessivi, le HEV permettono di godere un po’ e un po’ di entrambe le tecnologie. Non sarete dipendenti da colonnine e cavi perché la batteria si ricarica in frenata, decelerazione e a velocità costante, ma potrete usare la macchina in modalità EV in più occasioni. La S-Cross 140V, per esempio, promette la guida elettrica in retromarcia e può coprire con il motore spento 4,5 km fino a una velocità di 60 km/h, secondo Suzuki. Se ci pensate, in ambito urbano, non è male come risultato. Il piccolo cabotaggio quotidiano si completa consumando meno benzina – ho calcolato una media di 7,6 litri/100 km in città – e con un buon piacere di guida, grazie allo spunto iniziale piuttosto vivace garantito dal motogeneratore elettrico.

Suzuki S-Cross Hybrid 140V: buon comfort su strada e prestazioni equilibrate

A proposito di guida, il SUV giapponese mi ha fatto nuovamente una buona impressione, come la mild-hybrid a suo tempo. In breve, mi è piaciuto nel complesso, dove i pregi hanno bilanciato i (pochi) difetti. Come accennato, il motore è abbastanza vivace, pur senza una grande consistenza a causa della ridotta riserva di potenza e coppia. Non serve insistere troppo sull’acceleratore per un sorpasso più veloce o uno scatto dal semaforo e fuori dalle mura urbane si viaggia con un buon comfort generale grazie alla valida insonorizzazione. Voto positivo anche allo sterzo, che è leggero in manovra e nel traffico; resta un po’ troppo delicato in velocità, ma abbastanza preciso e comunicativo, in modo da avere sotto controllo le risposte del SUV ai comandi. Chiaro, non bisogna esagerare spingendo oltremodo, ma è la natura stessa della S-Cross 140V a porre il giusto limite.

Suzuki S-Cross Hybrid 140V: motore 1.5 benzina+elettrico e potenza complessiva di 114 CVSOSPENSIONI E CAMBIO PROMOSSI CON RISERVA La taratura piuttosto rigida delle sospensioni, però, non filtra così bene le imperfezioni più marcate della strada. Si tratta, tuttavia, dell’unico aspetto rivedibile lato comfort, che è di buon livello. Semmai, mi è piaciuto un po’ meno il cambio automatico, di tipo robotizzato a sei rapporti, che mostra il fianco a qualche critica a causa della sua risposta non immediata per il sensibile ''effetto elastico'' quando chiedo più vigore in sorpasso o affrontando un tornante stretto. Il motore sale di giri, ma la reazione non è immediata e non riesco ad abituarmi a quell’attimo di ritardo prima di uscire dall’impasse inziale. Inoltre, anche i passaggi marcia sono sempre un po’ avvertibili. Bisogna fare l’abitudine a questi dettagli, ma una volta prese le misure, il voto rimane positivo.

Suzuki S-Cross Hybrid 140V: con la trazione integrale nessuna paura in off-roadUN FUORISTRADA CHE SA IL FATTO SUO La trazione integrale All Grip Select, invece, è ben più che un sistema per muoversi agilmente su facili sterrati. Abbiamo messo alla prova la S-Cross su terreni più impegnativi e ne è uscita sempre egregiamente. La giapponese è maneggevole quanto nel traffico o in parcheggio e le quattro ruote motrici assolvono egregiamente la funzione di sicurezza e motricità. Ma per arrampicarsi su una pietraia o scavalcare un twist contribuisce anche la luce da terra di 17,5 cm. In più ci sono i quattro Drive Mode, Auto, Sport, Snow, Lock che, ça va sans dire, permettono di cambiare il carattere del SUV giapponese. In particolare, l’ultimo consente di gestire al meglio l’intervento delle ruote posteriori ripartendo la motricità equamente fra i due assi fino a un massimo di 60 km/h. Con una media di 6,6 litri/100 km fra strade extraurbane e autostrada, la S-Cross 140V mette la firma su un giudizio, tutto sommato, convincente.

Giudizio che mi sento di replicare anche per quanto riguarda gli interni. L’abitacolo è luminoso grazie al tetto panoramico in vetro (di serie), ma la percezione di spazio non è… virtuale. In rapporto alle dimensioni (4,3 metri in lunghezza, 1,78 metri in larghezza e 1,59 metri in altezza), i centimetri abbondano per tutti i passeggeri. Pure chi siede al centro del divano ha buon agio: il pavimento quasi piatto non disturba i piedi. L’unico neo, ma inevitabile, la capacità del baule è discreta per la presenza della batteria del sistema ibrido sotto il piano di carico. La capienza passa da 293 a 1.111 litri (la S-Cross MHEV arriva a 440/1.269 litri), anche se gli schienali del divanetto, divisibile 60:40, possono essere regolati per aumentare la praticità del vano. Voto più alla posizione di guida, che è appena rialzata per aumentare il campo visivo a favore della sicurezza. Semmai, l’occhio non resta impressionato per l’eleganza degli arredi. Le plastiche hanno un aspetto solido, ma senza particolari concessioni allo stile, inoltre sono quasi tutte dure al tatto. E, in questo fiorire di schermi digitali, davanti al guidatore c’è un cruscotto analogico, con un piccolo display nel mezzo. Questa scelta sacrifica un po’ il design più ''modaiolo'' e attuale, ma sottolinea l’immediatezza e la ricchezza di informazioni.

Suzuki S-Cross Hybrid 140V: l'abitacolo spazioso e rifinito con materiali robusti

Di altrettanto facile lettura e anche intuitivo nell’utilizzo, è il touchscreen da 9” al centro della plancia. Chiaro nelle indicazioni, è solo un po’ lento nella risposta al polpastrello, ma permette di gestire semplicemente tutto il pacchetto infotelematico. Lato connettività e sicurezza, la S-Cross Hybrid 140V di questa prova non si fa mancare proprio nulla. Il SUV compatto di Suzuki è equipaggiato di serie con Bluetooth, Apple CarPlay, Andorid Auto e navigatore satellitare, con aggiornamento mappe compreso nel prezzo per tre anni. La gestione del SUV da remoto è in carico all’app Suzuki Connect per sorvegliare l'auto, per conoscerne la posizione, per eventuali richiami in officina, per comandare da remoto apertura e chiusura delle portiere o per limitarne gli spostamenti entro un'area predefinita. Si tratta di un servizio gratuito per il primo anno e, in seguito, rinnovabile a pagamento.

Suzuki S-Cross Hybrid 140V: il display touch da 9'' del sistema multimedialeSICUREZZA: TUTTO SOTTO CONTROLLO Infine, il pacchetto di ADAS si spinge fino alla guida assistita di livello 2, con i dispositivi che per Suzuki assumono nomi molto originali come il mantenimento di corsia, che si chiama Guidadritto, oppure Attentofrena per la frenata automatica di emergenza, Occhioallimite il riconoscimento dei segnali stradali e Failafila il cruise control adattivo Stop&Go. Di serie, come accennato, c’è anche il tetto apribile in vetro, oltre ai sedili riscaldabili, al sistema di telecamere a 360° con sensori di parcheggio, al climatizzatore bi-zona e al sistema keyless.

Suzuki S-Cross Hybrid 140V: i comodi sedili sono riscaldabili e rivestiti in pelle e tessuto

Insomma, un pacchetto super completo, che non si riflette in un prezzo di listino “monstre”. Infatti, la S-Cross 1.5 Hybrid 140V StarView 4WD AT parte da 35.890 euro a cui aggiungere solo i 650 euro della vernice metallizzata per mettersi in garage un SUV “tuttofare” e full optional. Ma attenzione a eventuali promozioni della Casa, poiché Suzuki è specializzata nelle offerte vantaggiose e non è escluso ridurre di qualche migliaio di euro il costo finale. A voi la trattativa con il concessionario.

Suzuki S-Cross Hybrid 140V: forme proporzionate in 4,3 metri di lunghezza

Motore 4 cilindri, 1.462 cc, benzina, full-hybrid Potenza massima di sistema 114 CV Coppia massima di sistema n.d. Velocità 175 km/h 0-100 km/h n.d. Cambio Robotizzato a 6 rapporti Trazione Integrale AllGrip Select e 4 Drive Mode Dimensioni 4,30 x 1,78 x 1,59 m Bagagliaio Da 293 a 1.111 litri Peso o.d.m. 1.435 kg Prezzo Da 35.590 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/05/2023