Suzuki: nuova crossover in ballo? Le foto spia della GSX-S1000T

Il 2023 è stato per Suzuki un'anno piena di novità interessanti. Sono arrivate le nuove V-Strom 800DE – recentemente si è vista anche una Rally Edition – e GSX-8S – che Danilo ha portato tra i cordoli del Cremona Circuit – per non parlare della V-Strom 1050DE, della quale prossimamente vi racconterò qualcosa in più in occasione della prova di durata. Sembra però che ci sia dell'altro in pentola, perché una nuova crossover Suzuki è stata avvistata su strada: si tratta – o meglio, dovrebbe trattarsi – della GSX-S1000T!

SIMILITUDINI Le foto pubblicate su Motorradonline mostrano la moto nera, che più nera non si può – con abbondante nastro a coprire forme e dettagli – ma un frontale che tanto ricorda, coi due fari sovrapposti, quello della GSX-8S. Il motore però non è il bicilindrico frontemarcia da 776 cc, bensì ha tutta l'aria di essere il 4 cilindri da 999 cc – per 152 CV e 106 Nm – della GSX-S1000GT. Anche la parte bassa del telaio, il forcellone, le pinze radiali anteriori Brembo e quella del disco posteriore Nissin, così come il fanale posteriore, sembrano essere prelevate dalla sport-tourer di nostra conoscenza.

Suzuki: la GSX-S1000GT sembra essere la base della GSX-S1000T

DIFFERENZE A cambiare, invece, sarebbero la posizione di guida – i dati registrati parlano di una sella a 825 mm, contro gli 810 della 1000GT – col manubrio più alto, a configurare una posizione di guida, appunto, da crossover. La presenza dei paramani e di un plexi più alto e verticale, poi, fanno il resto. La Suzuki GSX-S1000T, di cui si è parlato già nel 2021, potrebbe essere nelle sue fasi finali di sviluppo, pronta per il debutto nel 2024. Il guanto di sfida a modelli come Tracer 9 e Kawasaki Versys 1000 sembra lanciato...

Pubblicato da Michele Perrino, 13/07/2023