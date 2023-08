Suzuki Discovery Tour: prova per un giorno intero GSX-8S, GSX-S1000 GT e V-Strom

Se volete provare una moto delle gamma GSX-S o V-Strom e il solito test ride non vi basta, ecco cosa dovete fare. Suzuki Discovery Tour vi mette a disposizione GSX-8S, GSX-S1000GT, V-Strom 800DE, 1050 e 1050 DE per un giorno intero sulle splendide strade della Toscana.

La Suzuki GSX-8S

LA GIORNATA TIPO Una giornata al Suzuki Discovery Tour inizia al mattino e termina al pomeriggio, per un totale ci circa 250-300 km in sella alla moto prescelta. Sono previste una pausa di trenta minuti a metà mattinata e una nel pomeriggio, oltre alla pausa pranzo di circa un'ora. Dopo ritrovo e registrazione, un breve briefing per conoscere le caratteristiche delle moto e via, si parte in carovana seguendo le guide Suzuki. Ecco, in linea di massima, il programma:

8.45 Ritrovo e registrazione partecipanti

9.30 Partenza del Tour

11.00 Sosta con coffee break

11.30 Ripartenza

13.00 - 14.00 Pranzo

15.30 Sosta con coffee break

16.00 Ripartenza

17.30 Rientro e saluti

La Suzuki V-Strom 1050DE

GLI APPUNTAMENTI Il Suzuki Discovery Tour inizierà con il mese di agosto e terminerà a fine settembre, con due tappe per weekend. A seconda della moto utilizzata è prevista una variante su strada bianca per testarne le doti in fuoristrada. Ecco il calendario degli appuntamenti:

5 - 6 agosto - A spasso per il Chianti

12 - 13 agosto - Passi mugellani

26 - 27 agosto - Strade di marmo

2 - 3 settembre - Santuari delle foreste casentinesi

9 e 10 settembre - A spasso per il Chianti

16 - 17 settembre - Strade di marmo

23 - 24 settembre - Passi mugellani

ISCRIZIONI E PREZZO Per partecipare al Suzuki Discovery Tour è sufficiente iscriversi sul sito, cliccando qui. Il prezzo dell'esperienza, che comprende tutto, dall'utilizzo della moto ai due coffee break, fino al pranzo e al gadget, è di 130 euro a persona. Chi desidera venire accompagnato da un passeggero può farlo, aggiungendo alla cifra ulteriori 40 euro. Per partecipare è necessario essere dotati di casco e abbigliamento tecnico idonei.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/08/2023