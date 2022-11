Honda CBR1000RR-R SP replica McGuinness: il prezzo della limited edition

A EICMA Honda ha fatto parlare di sé soprattutto con la nuova Honda Transalp, ma sembra che anche dopo la kermesse milanese abbia qualche carta da svelare... Dalla costola inglese di Honda Europe, infatti, spunta la CBR1000RR-R Fireblade SP Special Livery in John McGuinness 100th TT Start Replica. Un nome infinito per la moto che celebra il campione delle corse su strada e la sua gara numero 100 al Tourist Trophy.

John McGuinness con la speciale Honda CBR1000RR-R SP che celebra la sua gara numero 100 al TT

UNA SP SPECIALE Questa versione dedicata al mitico John McGuinness ha come base di partenza la già ricca SP 30th Anniversario, quindi forcella Öhlins Smart Electronic Control (SE-C) NPX da 43 mm, ammortizzatore posteriore TT-36, freni Brembo, aerodinamica ispirata alla MotoGP e quella bomba del motore 4 cilindri da quasi 220 CV con scarico Akrapovic, tanto per capirsi. Ma la limited edition aggiunge al già ricco pacchetto dell'altro: sulla McGuinness replica, infatti, ci sono anche parafango anteriore e posteriore in carbonio, targhetta con numero di serie inciso al laser, sellino monoposto, plexiglass alto e pneumatici Metzeler Racetec RR, oltre a quelli di primo equipaggiamento. Poteva poi mancare l'autografo di McGuinness in bella vista sul coperchio dell'airbox?!

Honda CBR1000RR-R SP John McGuinness replica: la firma del campione sull'airbox

DISPONIBILITÀ E PREZZO La Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Special Livery in John McGuinness 100th TT Start Replica è realizzata in soli 30 esemplari al prezzo di 30.000 sterline, l'equivalente, al cambio attuale, di circa 34.200 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/11/2022