Nuovo Honda X-ADV in arrivo? Ecco cosa dicono i brevetti

Per il 2024 nuove colorazioni ma in futuro, secondo i brevetti, il nuovo X-ADV potrebbe avere scarico alto, nuovo design e luci cornering

Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle novità in merito all’X-ADV 2024 eppure i rumors attorno al SUV degli scooter non sembrano fermarsi. Se per il prossimo anno Honda è stata abbastanza conservativa, aggiornando il suo maxi scooter solamente nelle colorazioni, per il model year 2025 le novità si prospettano decisamente più interessanti. A confermarlo è una richiesta di brevetto per alcune soluzioni tecniche che molto probabilmente caratterizzeranno la prossima generazione di X-ADV, magari proprio dal 2025.

Honda X-ADV 2024 in Iridium Grey Metallic

COSA DICONO I BREVETTI Stando a quanto riportato nei brevetti, la nuova generazione di X-ADV si farà ancora più premium e tecnologica. La grande novità sarebbero le luci cornering, quelle che illuminano la parte interna della curva per mantenere sempre illuminata la traiettoria. La soluzione pensata da Honda prevede tre lampade a LED per ogni faro: due ovviamente riservate alla funzione abbagliante/anabbagliante, l’ultima, la più esterna, deputata ad accendersi al raggiungimento di un determinato angolo di piega. Chi lo determina? Solitamente una piattaforma inerziale, ciò lascerebbe presagire ad un evoluzione di tutto il pacchetto elettronico. Infatti potrebbero diventare sensibili all’angolo di piega anche l’ABS e il controllo di trazione, risultando ancor più precisi nell’intervento anche in fuoristrada.

Honda X-ADV, ecco il disegno oggetto di richiesta di brevetto

NUOVO LOOK A tal proposito, sempre guardando con attenzione i disegni all’interno della richiesta di brevetto si può notare come la sezione posteriore dello scooter sia inedita, specialmente nella zona dello scarico. Al posto del terminale basso che punta il naso all’insù – ma rimane esposto in caso di passaggi vicino ad ostacoli – tutto l’impianto di scarico passa più in alto, con il terminale vicino alla sella del passeggero. Soluzione che potrebbe fare allarmare ma Honda ha già pensato ad una soluzione, prevedendo il posizionamento di una paratia para-calore, proprio come accade sulla CL500, la scrambler che ho recentemente avuto modo di provare. Maggior vocazione off-road o semplice scelta estetica? Probabilmente ne sapremo qualcosa in più nel futuro prossimo, certo una considerazione mi viene naturale: a stento ci vanno le maxi enduro in fuoristrada, perché uno scooter dovrebbe snaturarsi così tanto? Personalmente la troverei una forzatura, e voi?

Pubblicato da Danilo Chissalè, 25/08/2023