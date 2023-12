Hai la nuova Honda Transalp? Questi accessori GIVI potrebbero farti comodo

La Honda Transalp rientra senza alcun dubbio tra le novità di maggior successo del 2023. La viaggiatrice della Casa di Tokyo ha convinto tutti per le sue qualità dinamiche, ma anche per il prezzo d’acquisto concorrenziale al quale è proposta. Il rovescio della medaglia è che la dotazione di serie non è ricchissima, terreno fertile per i produttori di accessori aftermarket come GIVI, che durante l’ultima edizione di EICMA aveva in esposizione sul proprio stand una Transalp completamente allestita con una serie di accessori specificamente pensati per lei.

La Honda Transalp ''full optional'' allo stad GIVI

ALTRO CHE BAGAGLIO A MANO Per sposarsi con l’animo avventuroso della moto, GIVI ha pensato alla linea Canyon, borse morbide waterproof che ben si adattano all’utilizzo avventuroso, quando si affrontano passaggi impegnativi, ma capienti e versatili. Sul portapacchi è montata la piastra in alluminio anodizzato (M8A e l’attacco specifico SR1201) a cui sono state fissate due borse, posizionate una sopra l’altra e agganciate tramite un sistema di cinghie integrate: il modello cargo da 40 litri GRT723, con attacco Monokey e la borsa a rullo GRT724, da 12 litri. Non potevano ovviamente mancare le borse laterali (GRT720) da 25 litri cadauna, abbinate al portavaligie specifico PL ONE-FIT per modelli Monokey PL01201MK. Completano il quadro la borsa da serbatoio (GRT715) da 20 litri con sistema rapido di aggancio/sgancio e una più piccola da 8 litri (GRT722) da fissare al paramotore.

Tutti gli accessori di GIVI per la Honda Transalp

AGGHINDATA DI TUTTO PUNTO Ma per definire un allestimento “full optional” non bastano solo le borse. Sulla Transalp “powered by GIVI” c’è spazio anche per la cassetta porta attrezzi (S250 TOOL BOX), da montare tra il telaietto delle valige e la carenatura della moto, mentre per tenere al riparo la meccanica GIVI ha messo a punto due paramotori tubolari neri: uno per la zona bassa del motore (TN1201) e uno che protegge le plastiche nella parte alta (TNH1201); questi fanno il paio con un altro elemento protettivo utilissimo come il paracoppa specifico in alluminio satinato e anodizzato (RP1201). Sono più votati ad aumentare il confort, invece, il plexiglass maggiorato fumé (D1201S), i paramani in tecnopolimero nero (HP1201B) o il traversino da montare dietro al cupolino, utile per agganciare il porta-smartphone universale S920L.

CODICI E PREZZI Di seguito trovate la lista completa dei codici prodotto di tutti gli accessori menzionati con i prezzi annessi.

GRT723: 299,00 euro; GRT724: 109,00 euro; M8A: 115,00 euro; SR1201: 88,00;

GRT720: 529,50 euro; PL01201MK: da def; GRT715: 171,50 euro; GRT722: 73,00 euro;

S250 Tool Box: 36,50 euro; TL6415KIT: 54,00 euro; TN1201: da def.; TNH1201: da def;

RP1201: da def.; D1201S: 85,00 euro; ES1111: 38,50 euro; HP1201B: 113,00 euro;

FB1201: 39,00 euro; S920L: 94,00 euro.