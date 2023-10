Honda Transalp 750, trasformala in full optional con Kappa

La nuova Honda XL750 Transalp è senza dubbio tra le novità del 2023 più apprezzate. Un successo di vendite favorito dalla natura versatile della crossover nipponica ma anche dal prezzo di lancio competitivo, ottenuto tenendo piuttosto “scarna” la dotazione di serie. Kappa ha deciso di dedicare alla nuova Transalp un allestimento di accessori studiato ad hoc per trasformala in full optional.

A LUNGO RAGGIO Per fare turismo serve spazio di carico per i bagagli, Kappa ha deciso di dedicare alla crossover della Casa di Tokyo il tris Monokey in alluminio K’MISSION, composto dalle laterali KMS36APACK2, da 36 litri cadauna e dal top case KMS44A, con capacità 44 litri. Ovviamente per il fissaggio delle moto valigie sono necessari i telaietti dedicati, così come per il bauletto. Nella personalizzazione Kappa ha utilizzato la piastra KM8A (realizzata in alluminio anodizzato spessore 5 mm) che si presta all’utilizzo anche come portapacchi nel caso si voglia lasciare a casa il bauletto.

Gli accessori Kappa trasformano la Transalp in full optional

ALTRI ACCESSORI DEDICATI Oltre al tris di valigie, l’allestimento proposto da Kappa include altri utili accessori, tra cui il KTL6415KIT, kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box (cassetta porta attrezzi con chiave) al telaietto delle borse laterali, il supporto aggiuntivo per aumentare la superficie d’appoggio del cavalletto, due cupolini optional ben più protettivi dell’originale (+ 21,5 o 11,5 in altezza) con finitura trasparente o fumé. Subito alle spalle dei due cupolini è possibile installare uno dei supporti per smartphone-GPS prodotti da Kappa.

VEDI ANCHE

AL RIPARO! Per finire, spazio ad un po’ di accessori dedicati alla protezione, che sia essa della mani o della meccanica. Di serie la Transalp “base” sarebbe sprovvista di paramani, Kappa ne ha realizzati di specifici (KHP1201B) in tecnopolimero con verniciatura nera, stesso colore utilizzato anche per le protezioni tubolari KNH1201 (che proteggono le plastiche dei fianchetti laterali). A breve arriverà anche un tubolare più basso per tenere al riparo il motore, il team R&D di Kappa è già all’opera.

Dettaglio delle barre para motore di Kappa per Transalp

PREZZI AL PUBBLICO Di seguito i codici e i prezzi degli accessori utilizzati:

borse laterali KMS36APACK2: 537,50 euro.

Top case KMS44A: 356,00 euro.

Telaietto KLO1201MK: 276,00 euro.

Sistema di aggancio 12RKITK: 89,00 euro.

Aggancio bauletto KR1201: 85,00 euro.

Aggancio Tool BoxKTL6415KIT: 52,00 euro.

Tool box KS250: 94,00 euro.

Estensione cavalletto ES1111K: 37,50 euro.

Cupolino trasparente altoKD1201ST: 99,00 euro.

Cupolino fumé KD1201S: 83,00 euro.

Supporto GSP/Smartphone KFB1201: 38,00 euro.

Paramani KHP1201B: 110,00 euro.

Barre protezione KNH1201: in via di definizione.