Honda presenta la nuova gamma SH 2024: su 125i e 150i arriva la nuova livrea "Vetro"

La grande novità 2024 in casa Honda è certamente rappresentata dall'arrivo della nuova Africa Twin Adventure Sports con cerchio da 19''. Nel frattempo si sono aggiornate anche NT1100, Gold Wing 1800, Rebel 1100 e 500, ma oggi è il turno della gamma SH; scopriamo come cambiano SH Mode 125, SH125i, SH150i e SH350i.

SH350I 2024

Partiamo proprio dal più grande della famiglia, SH350i, che nel 2024 è in vendita in Italia nella sola configurazione con parabrezza, paramani e Smart-Top Box di serie. Per il ruota alta 300 sono 6 le colorazioni, 4 delle quali nuove: oltre alla Black e alla Mat Ruthenium Silver Metallic, arrivano Mat Pearl Cool White, Zefiro Blue Metallic, Mat Techno Silver Metallic (Sporty) e Mat Coal Black Metallic (Sporty). Tutte le colorazioni prevedono ruote, forcella e marmitta di colore nero.

Honda SH350i 2024

SH MODE 125, SH125I E SH150I 2024

Il più piccolo, SH Mode 125 2024 – così come i fratelli SH125i s SH150i – si aggiorna alla più recente normativa Euro5+ in tema di emissioni. Per quanto concerne le colorazioni, alle già presenti Mat Techno Silver Metallic e Pearl Jasmine White, aggiunge le nuove Mat Galaxy Black Metallic e Candy Luster Red.

VEDI ANCHE

Honda SH125i e SH150i 2024: arriva il Vetro Green



I PIÙ VENDUTI I best seller della famiglia, SH125i e SH150i, invece, oltre all'aggiornamento in termini di emissioni, vedono l'arrivo di un nuovo colore semitrasparente, il Vetro Green. Per chi cerca qualcosa di non ordinario rappresenta certamente una valida soluzione, dato che lascia intravedere cosa celano le carene; nondimeno questo speciale pigmento, in un anno di produzione, consente di produrre il 9,5% in meno di CO2 rispetto alle versioni ''tradizionali''. Oltre a questo colore speciale, SH125i e SH150i 2024 sono ancora disponibili in Pearl Nightstar Black, Pearl Falcon Gray, Mat Pearl Cool White e Pearl Pacific Blue – ora tutte con ruote nere – e nelle nuove ''Sporty'' Mat Coal Black Metallic e Mat Pearl Cool White, con cerchi neri e logo SH rosso. Il model year 2024 di Honda SH, sia 125 che 150, è venduto con verniciatura in nero di ruote, forcella e scarico nella sola configurazione con parabrezza, paramani e Smart-Top Box di serie.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

La gamma Honda SH 2024 arriverà nelle concessionarie a partire dal mese di dicembre. I prezzi non sono ancora stati resi noti.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/10/2023