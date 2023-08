Come Ken Block per le strade di Tijuana: Blake Wilkey vola!

Forse non è l'eroe che ci aspettavamo, ma potrebbe essere l'eroe che ci meritiamo. Blake Wilkey, che vanta una straordinaria somiglianza con Weird Al Yankovic dei tempi d'oro, pornobaffo incluso, raccoglie il testimone lasciato dal compianto Ken Block, mettendo in scena una spettacolare gymkhana per le strade di Tijuana, Messico. Qui sotto il video da Youtube di questa originale ''mexikhana'', chiamato Urban Assault 3.

SEMPRE PIÙ IN ALTO Rispetto ai video di Block, Wilkey alza l'asticella. L'alza con un super truck da offroad vagamente somigliante a un maggiolino che per le strade di Tijuana salta e vola tagliando tutto il tagliabile. E riporta in auge i motori a combustione interna, per chi al sibilo della Hoonitron S1 elettrica (qui il video) preferisce il sound prepotente di un V8 sbombardatissimo. Il risultato lo vedete da voi: un video epico, che se non lo sapessi in vacanza crederei firmato dal nostro Alberto Strano. Ma aspetta, dov'era quest'anno Alby in vacanza? In Messico?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/08/2023