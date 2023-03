Driftkhana by Garasi Drift: un bel video in omaggio a Ken Block

Passaggio di consegne tra due pro-drifter e un bambino che lo diventerà presto nel video Driftkhana di Garasi Drift. Da un l'ato l'intento di omaggiare il campione Ken Block, recentemente scomparso, e protagonista della serie Gymkhana; dall'altro l'intento promozionale di un'automobilina elettrica per avviare i bambini alla nobile arte della sgumma.

SOTTO O SOVRASTERZO? Come si vede, l'istinto al controsterzo è abbastanza innato e questo ha fatto spesso sorgere qualche discussione tra gli appassionati se al limite sia più sicuro un comportamento sottosterzante (quando l'auto allarga la traiettoria con il muso, il più diffuso tra le auto moderne) oppure sovrasterzante: ossia quando sbanda con la coda. La differenza è che nel sottosterzo vedi l'albero prima di sentire il botto, mentre nel sovrasterzo senti il botto prima di vedere l'albero. Scherzi a parte, come dicono gli istruttori di guida, il sottosterzo è più sicuro perché richiede azioni correttive più semplici (basta rallentare e raddrizzare un poco il volante). Ma se uno comincia presto ad allenarsi come il bimbo del video...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/03/2023