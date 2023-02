Video East African Safari Rally 2022: quella volta con Ken Block

Ha quasi il sapore di un tributo a Ken Block, recentemente scomparso, il video della Tuthill Porsche sulla partecipazione all'East African Safari Rally 2022. Non una breve clip, ma un autentico documentario di oltre un'ora, che racconta l'avventura con immagini di rara bellezza.

ATTENZIONE SPOILER Ken Block e il suo copilota Alex Gelsomino hanno impresso al rally un ritmo molto elevato. Alla fine della prima giornata erano in testa e hanno vinto la terza prova speciale. Poi un passaggio troppo violento su una buca ha danneggiato l'auto e se anche ciò non ha significato il ritiro, ha comunque compromesso ogni possibilità di vittoria. Ma non la spettacolarità della prestazione. Guardate il video!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/02/2023