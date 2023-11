Efficiente, accessibile: Ford E-Transit, formule di acquisto e di gestione

Il passaggio alla mobilità elettrica come salto generazionale sia in senso tecnologico, sia in senso filosofico. Ma non è affatto un salto nel vuoto, nemmeno se a compiere il grande passo è un veicolo commerciale come Ford Transit, best seller di categoria che dal 2020 esiste anche in edizione full electric Ford E-Transit. E se la transizione viene vissuta dal cliente in un modo sereno, è soprattutto grazie a un vero e proprio ecosistema di servizi che l'Ovale cura sin nei minimi particolari e che abbraccia l'intera esperienza di possesso, dall'acquisto alla gestione quotidiana del veicolo e delle attività ad esso connesse. Parola chiave: accessibilità dalla A alla Z. Perché non solo esistono formule finanziarie convenienti: coi servizi Ford Pro, monitorare la salute sia del mezzo, sia del proprio business, è un'operazione di routine. Ma procediamo in ordine.



Ford E-Transit, con Ford Pro la convivenza sarà dolce

Il pacchetto di proposte finanziarie che Ford dedica alla propria gamma autovetture viene declinata in maniera pressoché speculare anche ai veicoli commerciali. Anche su Ford E-Transit sono perciò attivi i servizi di finanziamento classico o evoluto, inoltre di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine. Sui veicoli commerciali (N1) a propulsione elettrica sono inoltre disponibili gli incentivi statali. Più nei dettagli.

FINANZIAMENTO

Alternativa al finanziamento classico, IdeaFord è il nome di quella formula di finanziamento che - a parità di durata e anticipo - permette di pagare una quota mensile minore. Anticipo modulabile, piano di ammortamento in 24, 36 o 48 mesi, Valore Futuro Garantito stabilito all'origine. Al termine del contratto, la triplice possibilità di sostituire il mezzo e rinnovare il contratto su un altro modello, tenere la vettura saldando il Valore Futuro Garantito (in un’unica soluzione o con un nuovo finanziamento Ford Credit), infine restituire il veicolo senza alcun costo addizionale, sulla base del chilometraggio prestabilito e delle normali condizioni d’uso.

ESEMPIO Prendendo in esame la configurazione Ford E-Transit 390 L2H2 (configurazione furgone trazione anteriore, passo medio tetto normale, portata 3.900 kg): il programma IdeaFord calcola un anticipo di 4.600 euro, un piano di 48 rate da 299 euro al mese (Tan 5,95% Taeg 6,80%), rata finale o Valore Futuro Garantito di 25.875 euro. Tutte le cifre sono da intendersi IVA esclusa. L'offerta è valida fino al 30 novembre 2023 (salvo proroghe) ed è calcolata su un prezzo scontato di 37.250 euro, compresa l'applicazione dell’ecobonus di 12.000 euro, a fronte di rottamazione di un veicolo commerciale N1 fino ad Euro 4, intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo.

E-Transit con finanziamento, leasing o noleggio a lungo termine

LEASING

Si chiama Fiditalia Leasing for Ford ed è il sistema per acquistare E-Transit beneficiando dei vantaggi fiscali della locazione. Anticipo a proprio piacimento (minimo il primo canone), durata del leasing da 24 a 60 mesi, quota di riscatto nota sin dalla stipula del contratto. Al termine del quale, si può decidere se sostituire il veicolo con uno nuovo, riscattarlo (acquisendone la proprietà) o restituirlo senza alcun costo addizionale, sempre sulla base del chilometraggio prestabilito e delle normali condizioni d’uso.

ESEMPIO Sempre prendendo a modello Ford E-Transit 390 L2H2: con Leasing Fiditalia, anticipo 7.475 euro, un piano di 60 rate da 279 euro al mese (Tan 5,99%), Valore di riscatto 21.447 euro. Importi sempre da considerarsi IVA esclusa e promozione (valida fino al 30 novembre 2023) sempre calcolata sottraendo al prezzo di listino lo sconto Ford e l'ecobonus di 12.000 euro, per un prezzo scontato di 37.250 euro.

NOLEGGIO

Ford Business Partner è il noleggio a lungo termine studiato per chi desidera un pacchetto di servizi modulabile e una gestione del veicolo a 360 gradi. Decidi la quota di anticipo/deposito da versare, la durata del noleggio (da 24 a 72 mesi), il chilometraggio e i servizi addizionali, tra i quali assistenza e soccorso stradale, RC Auto, polizza incendio e furto, gestione sinistri (danni al veicolo, infortuni e spese mediche del conducente), manutenzione ordinaria e straordinaria e altri servizi ancora. Al termine del contratto puoi decidere se lasciare il mezzo senza dover corrispondere nessun’altra somma salvo eventuali danni o esubero chilometrico, o se ripartire con una nuova Ford.

ESEMPIO Su Ford E-Transit 350 L2H2, anticipo di 5.500 euro IVA esclusa, piano rateale in 48 mesi/80.000 km a 699 euro IVA esclusa. Compresi nel contratto, i servizi di immatricolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione RCA (massimale 26 mln - franchigia 250 euro), polizza furto (franchigia 10% su Eurotax blu), danni al veicolo/incendio (franchigia 500 euro), assicurazione sul conducente (104.000 euro), assistenza stradale e gestione sinistri. Salvo proroghe, la promozione scade il 30 novembre 2023.

Anche l'auto è un mezzo, ma alle volte l'auto è pure un... fine. Mezzo di trasporto è la definizione che calza a pennello invece al van, vero strumento di lavoro, ''mezzo'' che serve a raggiungere uno ''scopo'' e che coagula tanti altri aspetti del proprio mestiere. Lanciata anche in Europa a metà 2022, Ford Pro è la nuova divisione che riunisce tutte le soluzioni volte a migliorare la produttività del proprio business. Dal software alla ricarica, dall'assistenza ai prodotti finanziari: Ford Pro come una maxi piattaforma di gestione a tutto tondo sia del mezzo (elettrico, ma anche a motore termico), sia del... fine. Panoramica delle funzioni.

Ford Pro, una suite completa di servizi di gestione

FORD PRO SERVICE

Tempi morti, questa sciagura. Dopo carburante e ammortamento, i tempi di fermo rappresentano per i manager delle flotte la terza voce di spesa più alta. Ford Pro Service nasce proprio allo scopo di neutralizzare il più possibile il fermo del mezzo e favorire la massima produttività. La diagnostica diventa “intelligente” e “predittiva”: durata residua dell’olio, livelli di AdBlue, pressione delle gomme, tutti i dati del veicolo vengono condivisi in tempo reale con la rete dei Transit Centre, consentendo all'operatore di pianificare e prenotare online gli interventi in assistenza nel momento più opportuno, scongiurando l'eventualità di un guasto.

VEDI ANCHE

SMART DIAGNOSTIC Grazie alla possibilità di leggere i dati condivisi del veicolo connesso relativi agli ultimi 60 giorni, il Transit Centre è in grado di adottare una strategia proattiva, ordinando i componenti necessari prima che l’utilizzatore si rechi in officina, raggruppando gli interventi e riducendo così il numero di visite in officina.

Con Ford Pro, tempi di fermo ai minimi termini

SERVIZIO COMPLETO L’innovativo sistema Smart Diagnostic va ad aggiungersi all’ampio ventaglio di servizi Ford Pro Service offerti dal Transit Centre per ottimizzare l’operatività dei veicoli, pacchetto che comprende orari di apertura estesi, veicolo di cortesia, servizio “salta la coda” (Drop Key) con video accettazione (Smart Reception), servizio veloce “a quattro mani” (Fast Track), accettazione serale (Over-night Reception), prelievo e riconsegna veicolo (Pick-up & Delivery) e prenotazione online in tempo reale direttamente sull’agenda del Transit Center (Smart Online Service Booking). Alla gamma di servizi erogati presso il dealer, dal 2023 è attivo anche in Italia il Ford Mobile Service, una flotta di van dedicata all’assistenza remota.

FORD LIIVE Chiave dell'efficienza della diagnostica ''smart'' di Ford Pro è il sistema FORDLiive, sorta di cervellone super connesso che smista tutte le comunicazioni tra veicoli e rete dei Transit Centre. Si può accedere gratuitamente al servizio FORDLiive attivando il modem FordPass Connect e iscrivendosi a un pacchetto software Ford Pro. Qualche cifra: dal suo lancio nel marzo 2021, FORDLiive ha consentito in tutta Europa quasi 125.000 giorni di operatività aggiuntiva, con le proiezioni che parlano di una riduzione dei tempi di inattività della flotta fino al 60%. Oltre 800 i Transit Centre in Europa, di cui 60 in Italia, oltre 100 FORDLiive Agent, che operano nei FORDLiive Centre dedicati. Ford Pro e trasizione elettric: 1.500 dealer certificati EV in tutta Europa e oltre 4.500 punti di assistenza Ford Service dotati delle competenze e degli strumenti per l'assistenza a E-Transit.

Numerosi servizi per la gestione della flotta

FORD PRO SOFTWARE

Stesso principio di Ford Pro Service (il tempo è denaro), ma applicato alla gestione delle flotte. Ford Pro Software il servizio che fornisce un ecosistema digitale e connesso che utilizza dati in tempo reale per integrare veicoli, telematica, sistemi di ricarica e assistenza in piattaforme intuitive, facili da usare. Quindi, in grado di aumentare la produttività. Per le grandi flotte è a disposizione il software Ford Pro Telematics, che permette di gestire anche flotte multimarca, mentre alle aziende che passano a una flotta di commerciali 100% elettrici è dedicato Ford Pro E Telematics: tra le funzioni specifiche, lo stato di carica corrente, lo stato di carica specifico del veicolo, l'autonomia residua, il pre-riscaldamento o il pre-raffreddamento della batteria e dell’abitacolo. I proprietari e i gestori di flotte fino a cinque veicoli possono beneficiare dell’app gratuita per smartphone FordPass Pro, progettata per aiutare le aziende sprovviste di fleet manager a tempo pieno.

Ford Telematics

FORD PRO CHARGING

Per facilitare la transizione verso i veicoli elettrici, Ford Pro Charging offre un sistema di ricarica completamente integrato e pensato per intere flotte di E-Transit elettrici. Il servizio comprende sia l'installazione delle infrastrutture di ricarica, sia il software di gestione. Per coloro, invece, che intendono ricaricare a casa i loro veicoli, Ford Pro Charging semplifica l'installazione e la gestione della Wallbox domestica. Ford Pro Charging garantirà comunque anche l'accesso a oltre 300.000 stazioni di ricarica consentendo un sistema di fatturazione centralizzato e di più facile gestione.

Ricarica pubblica o domestica?

FORD FLEET MANAGEMENT

Last but not least, allo scopo di semplificare la gestione delle flotte stesse (veicoli termici o elettrici), corre in soccorso Ford Fleet Management, strumento fornito da Ford in collaborazione con ALD Automotive. Tra i principali servizi: un account manager dedicato, un servizio personalizzato che riduce i tempi di fermo tramite soluzioni Ford Pro Service, consulenza finanziaria specifica.

Con Ford Fleet Management, flotta sempre sotto controllo

IN CONCLUSIONE

Ford sposa la rivoluzione elettrica, la gamma di furgoni a batteria è in via di espansione. Ma anche la gamma di servizi di assistenza e di gestione non è mai stata tanto scrupolosa. L'esplorazione del pianeta elettrico può inizialmente spaventare. L'esplorazione del pianeta elettrico, tuttavia, con Ford è una rassicurante visita guidata.

E-Transit, l'avventura entra nel vivo

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/11/2023