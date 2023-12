Nuova Ford Kuga: quarta generazione in rampa di lancio, ecco le prove!

La Ford Kuga di terza generazione, che poi sarebbe la Escape americana, è arrivata solo nel 2019, non molti anni fa, ma Ford ha già fatto debuttare una versione rinnovata negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno. L’ipotesi, quindi, potrebbe essere che questo modello arriverà anche in Europa con lo stesso design, ma cadremmo in errore e adesso vi mostriamo il perché.

Nuova Ford Kuga: si prepara al debutto europeo il SUV dell'Ovale BluCOSA BOLLE IN PENTOLA? Le immagini che vedete, infatti, ci mostrano due prototipi della Kuga standard (bianca) e del modello più sportivo S-Line (blu). A differenza di altri restyling che tendono ad essere limitati a piccoli ritocchi, i progettisti Ford hanno messo mano in modo deciso al design della Kuga europea – possiamo definirla – di quarta generazione, soprattutto nella zona anteriore.

VEDI ANCHE

Nuova Ford Kuga: cambia lo stile della zona frontale e del posterioreNUOVO LOOK DAVANTI E DIETRO Il muso del vecchio modello è stato rivisitato soprattutto grazie a una nuova calandra leggermente più grande, posizionata più in alto e che incorpora il logo dell’Ovale Blu. I fari sono stati completamente ridisegnati con grafica LED ispirata alla Mustang Mach-E per un look più aggressivo in combinazione con il cofano bello scolpito. Anche i paraurti anteriore e posteriore sono nuovi, contribuendo a conferire un aspetto più simile a un SUV – ed è qui che il modello americano e quello per i mercati europei presentano le differenze più significative. Le luci posteriori mantengono la stessa forma esterna ma beneficiano di una grafica ridisegnata e di zone oscurate. Il portellone posteriore, tuttavia, sembra essere invariato. Per quanto riguarda gli interni, la tecnologia e la connettività ne sapremo di più fra un po', quando il debutto sarà più vicino.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/12/2023