Mustang Mach-E Rally, quando il SUV elettrico si scatena: il video

Anticipata nelle scorse settimane da un muletto con un po’ di camuffature, la nuova Mustang Mach-E Rally è stata svelata ufficialmente nel corso dell’IAA Mobility di Monaco. Un modello che si unisce alla famiglia Mach-E, nato per portare il divertimento della guida in elettrico anche sulle strade sterrate. Una strada - poco battuta, ahr ahr - tentata anche da Volkswagen con la concept ID. Extreme, di cui si sono però perse le tracce.

Ford Mustang Mach-E Rally, assetto specifico per l'offroad

PRONTA A SCATENARSI Mustang Mach-E Rally monta una versione modificata del powertrain utilizzato dalla Mach-E GT, con due motori (uno per asse) e una potenza complessiva di 486 CV (358 kW) e una coppia monstre di 880 Nm, 50 in più della GT. La batteria sotto il pianale è la stessa, con una capacità di 91 kWh netti. L'autonomia non è stata dichiarata.

Ford Mustang Mach-E Rally, l'autonomia non è stata dichiarata

MECCANICA DA RALLY Le vere novità sono sotto la carrozzeria, e partono da un assetto rialzato di 20 mm rispetto alla GT, con sospensioni MagneRide dalla taratura specifica, dischi da 385 mm all’anteriore con pinze Brembo in colore rosso. I cerchi da 19” sono esclusivi per questo modello: di colore bianco lucido, con uno stile che richiama la storia di Ford nel mondo delle competizioni rallistiche. Gli pneumatici sono Michelin CrossClimate2 235/55 R19 specifici per le superfici a bassa aderenza.

Ford Mustang Mach-E Rally, i cerchi in lega bianchi come nelle Ford da rally storiche

A MODO SUO Ford ha anche sviluppato una modalità di guida specifica per questo modello, chiamata Rally Sport, che cambia la gestione dell’elettronica per garantire “traversi” sullo sporco in tutta sicurezza, un’erogazione più lineare della potenza per un maggior controllo sugli sterrati, e un irrigidimento delle sospensioni per affrontare meglio le curve più strette.

Ford Mustang Mach-E Rally, l'enorme spoiler posteriore che omaggia la Focus RS

ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE Tutte queste modifiche e novità sotto il cofano sono accompagnate da un look esclusivo, a cominciare dall’enorme spoiler posteriore ispirato alla storica Focus RS. Ancora, la Mustang Mach-E si riconosce immediatamente per la nuova griglia anteriore con due luci rotonde di chiara ispirazione rallistica, e poi nuove modanature lungo tutta la carrozzeria, uno splitter anteriore inedito e il tetto in acciaio colorato di nero lucido. Le colorazioni disponibili sono Grabber Blue, Shadow Black, Eruption Green e il Grabber Yellow della vettura che vedete in queste immagini. Di serie le strisce nere che corrono lungo il cofano e nella parte alta della coda.

Ford Mustang Mach-E Rally, l'abitacolo con dettagli bianchi

E DENTRO? Meno incisive le novità in abitacolo, che rimane sostanzialmente quello della Mach-E GT, arricchito però da dettagli in color bianco lucido (sulla plancia, sul volante e sulle cuciture nelle portiere) che si accompagnano ai cerchi in lega. I sedili sono sportivi, con fianchetti molto accentuati, dettagli bianco lucido e il logo Mach-E Rally cucito nella parte alta dello schienale.

Ford Mustang Mach-E Rally, di serie le strisce nere sul cofano

QUANDO ARRIVA Al momento non abbiamo informazioni sul prezzo (che sarà superiore agli 82.900 euro della Mach-E GT), ma possiamo già anticiparvi che sarà possibile ordinare la Mustang Mach-E Rally all’inizio del 2024, con le prime consegne nelle settimane successive.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/09/2023