Ford Mustang GTD, la supersportiva USA da 800 CV che sfida Porsche e Ferrari

Prodotta in serie limitata nel 2025, sarà la Mustang più potente e costosa di sempre: 800 CV di potenza, 300mila dollari di listino. Eccola in video

La nuova Ford Mustang GTD è la più potente muscle car mai prodotta dalla casa dell’Ovale Blu, con l’obiettivo dichiarato di dare filo da torcere alle sportive europee, e di spuntare un tempo inferiore ai sette minuti nel giro lanciato al Nürburgring, valore che la metterebbe nelle condizioni di giocarsela con bombardoni come Porsche 911 GT2 RS, Lamborghini Aventador SVJ e Mercedes-AMG GT Black Series. Progettata in collaborazione con il preparatore Multimatic, che ha già sviluppato la Mustang GT3, la GT4 e la Ford GT che ha vinto a Le Mans, la GTD è di fatto la versione stradale della GT3 che ha partecipato a Le Mans lo scorso anno. Il nome deriva dalla classificazione GTD del campionato IMSA Sportscar, specifica per i modelli che devono rispettare le specifiche FIA per la GT3.

Ford Mustang GTD, visuale anteriore

IL MOTORE Sotto il cofano della Mustang GTD batte un V8 turbobenzina da 5,2 litri di cilindrata, che gli ingegneri Ford puntano a spingere fino a raggiungere gli 800 CV di potenza, il che renderà la nuova Mustang la più veloce di sempre, anche della Shelby GT500 del 2019. La trazione è rigorosamente posteriore, inviata al retrotreno da un albero di trasmissione in fibra di carbonio collegato a un cambio a otto velocità sull’asse posteriore, che assicura un bilanciamento dei pesi molto vicino al 50:50. Per la gioia di chi ama il sound di un motore da corsa, lo scarico è in titanio con valvole attive.

Ford Mustang GTD, visuale di 3/4 posteriore

COME È FATTA La Mustang GTD monta sospensioni semi-attive, che possono essere regolate e abbassate di 40mm in modalità Track. Gli ammortizzatori posteriori sono montati su un sottotelaio tubolare, come sulla GT3. Le unità di controllo delle sospensioni e il sistema di raffreddamento del differenziale posteriore sono alloggiate al posto del bagagliaio. Rispetto alla Mustang di serie le carreggiate sono state allargate di 10 cm, con ruote da 345 al posteriore e 325 all’anteriore. I cerchi sono di serie da 20 pollici in alluminio forgiato oppure, su richiesta, in magnesio come sulla GT3 da corsa.

Ford Mustang GTD, particolare dei cerchi

AERODINAMICA DA PISTA Deriva dalla versione da pista anche il pacchetto aerodinamico, che prevede una enorme ala posteriore regolabile a controllo idraulico, il cofano con prese aerodinamiche, enormi prese d’aria laterali, un grosso splitter anteriore e uno posteriore ancor più grande, che aumentano la deportanza in velocità e la stabilità nelle curve veloci. Alla frenata pensano gli immancabili freni con dischi carboceramici.

Ford Mustang GTD, visuale posteriore

INTERNO QUASI STRADALE Meno estremo l’interno, per un’auto che rimane comunque omologata da strada e dev’essere un po’ più funzionale di una da corsa: il cruscotto è “normale”, con il grande schermo centrale dell’infotainment Sync4 di Ford, con tanto di aggiornamenti OTA (over-the-air). Per risparmiare peso i sedili posteriori sono stati tolti del tutto (l’auto è omologata solo per due), e quelli anteriori sostituiti con Recaro da gara in fibra di carbonio. Alla guerra contro la bilancia partecipano anche la rotella centrale e le palette del cambio automatico, stampate in 3D utilizzando titanio recuperato dai caccia F22 fuori servizio. Ford non ha ancora comunicato il peso ufficiale dell’auto (così come tutti gli altri dati tecnici), ma tutti questi interventi lo porteranno sicuramente a scendere sotto i 1.768 kg, il peso della Mustang attualmente più leggera in commercio, la Dark Horse.

Ford Mustang GTD, il badge sulla calandra anteriore

PREZZO E DISPONIBILITÀ La produzione della Mustang GTD sarà in serie limitata, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 300mila dollari, in linea con le prestazioni dell’auto e di quelle contro cui andrà a schierarsi. La vettura verrà costruita nello stabilimento Ford di Flat Rock e successivamente portata a Markham, in Canada, dove ha sede Multimatic, che si occuperà di tutto quello che riguarda la messa a punto di motore e telaio. I primi esemplari dovrebbero cominciare a circolare per strada tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/08/2023