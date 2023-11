La piattaforma condivisa con VW accoglie i nuovi modelli Ford, ecco il crossover elettrico

Sappiamo che Ford e Volkswagen hanno un accordo che prevede la condivisione di piattaforme costruttive e la produzione di automobili nelle stesse fabbriche. Una di queste architetture è la MEB di Volkswagen, che è alla base dei modelli ID.3, ID.4 e altri, ma è anche destinata a generare un crossover per l'Ovale Blu. Questo modello è uno dei sette prossimi veicoli elettrici con il marchio americano sul cofano ed è importante sottolineare che la partnership tra Ford e VW coinvolgerà quattro autovetture e cinque veicoli commerciali. In altre parole, il prototipo mostrato in queste nuove foto spia dovrebbe essere uno dei quattro esemplari che la Casa di Detroit costruirà su una piattaforma del Gruppo tedesco.

Nuovo Ford Sport Crossover: i collaudi su strada dell'inedito modello BEV a ruote alteCROSSOVER TAGLIA LARGE Da quello che già sappiamo dalle precedenti dichiarazioni, le foto che vediamo ci mostrano un veicolo elettrico più grande della Mustang Mach-E. In altre parole, dovrebbe essere qualcosa di maggiori dimensioni rispetto alla Volkswagen ID.4 e le immagini sembrano confermare le prime impressioni. Detto questo, sottolineiamo che questo è il primo avvistamento pubblico del prototipo, che è del tutto ricoperto dalle pellicole mimetiche a conferma del fatto che siamo all’inizio con i test dinamici e i muletti andranno sviluppati abbondantemente. Non sappiamo ancora come Ford intende chiamare il nuovo crossover, ma sappiamo che si tratta di un modello completamente elettrico e che, come accennato, avrà dimensioni abbondanti vicine a quelle della Volkswagen ID.6, anche se con molta più altezza da terra. Per ora viene chiamato “Sport Crossover” ed è destinato a seguire il più piccolo “Crossover di medie dimensioni” che condividerà la piattaforma MEB di Volkswagen e il cui lancio è previsto all’inizio del 2024.

Nuovo Ford Sport Crossover: costruito sull'architettura condivisa MEB di VolkswagenDESIGN ORIGINALE E INTERNI ESCLUSIVI Dal punto di vista stilistico, avrà una forma piuttosto squadrata, fari a LED grandi, un portellone posteriore bello inclinato e quella che sembra un'ispirazione dalla carrozzeria dell'Explorer. Si presume che anche gli interni saranno esclusivi della Ford, mentre la Volkswagen manterrà per sé i controlli touch sulla propria ID. L'Ovale Blu ha confermato di produrre la nuova coppia di crossover elettrici a Colonia, in Germania. Entrambi saranno supportati dall’hardware EV del gruppo Volkswagen. “Il crossover di medie dimensioni e il crossover sportivo saranno entrambi basati sulla piattaforma MEB”, ha affermato il presidente di Ford Europa Stuart Rowley. Inoltre, ha dichiarato che sarebbero stati due modelli altamente differenziati, per evitare rischiose sovrapposizioni. La partnership Ford-VW è fondamentale per i piani elettrici dell’azienda. Il capo europeo ha promesso che lo stabilimento di Colonia – il cuore dei piani EV di Ford – produrrà 1,2 milioni di unità nel corso del loro ciclo di vita.

Pubblicato da Alessandro Perelli , 10/11/2023