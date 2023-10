Ranger HEX 6X6: il pickup Ford diventa un mostro ibrido

Ricardo prende un pickup Ford Ranger e lo trasforma in una belva ibrida plug-in a sei ruote motrici. Il prezzo? Non comunicato...

Si sa: i pickup sono il veicolo preferito dagli americani. D'altronde, cosa c'è di più ''made in Usa'' di un Ford F150? Ecco, sappiate che a questa domanda abbiamo forse una risposta. Ford ha recentemente svelato la versione ibrida plug-in del Ranger (praticamente una versione europea dell'F150), una soluzione propulsiva necessaria per soddisfare le sempre più stringenti imposizioni legislative del Continente. C'è chi però ci ha visto un'opportunità di modifica molto interessante. Parliamo di Ricardo, elaboratore noto nel settore militare e difesa che ha costruito una versione di Ranger plug-in sicuramente molto curiosa. Si chiama Ranger HEX 6×6 e si avvale di un sistema ibrido applicabile, di un asse aggiuntivo e di una configurazione di sospensioni posteriori su misura, promettendo di migliorare significativamente le sue capacità di trasporto su terreni accidentati.

Ford Ranger Plug-in Hybrid: la funzione Pro Power Onboard

6X6 Ricardo ha pubblicato una singola foto del Ranger HEX 6×6, che sembra basarsi sulla carrozzeria a cabina allungata con un cassone posteriore più lungo, un asse aggiuntivo e un'altezza da terra aumentata. La disposizione De Dion per le sospensioni posteriori dovrebbe migliorare la trazione, consentendo configurazioni 6×6 o 6×4 a seconda delle preferenze del cliente. Il motore diesel V6 da 3,0 litri di serie rimane sotto il cofano, ma beneficia dell'assistenza di un sistema di trazione posteriore elettrico. Il motore a basse emissioni produce fino a 282 CV di potenza aggiuntiva, ricaricando la batteria tramite il recupero dell'energia in frenata. L'obiettivo è che l'assistenza elettrica mantenga lo stesso livello di prestazioni anche quando il cassone è completamente carico, riducendo il consumo di carburante. Difficile però immaginare valori da ''utilitaria'', considerando la potenza e il peso in gioco.

VEDI ANCHE

Ford Ranger Plug-in Hybrid in carica

PREZZO NON COMUNICATO Secondo Ricardo, il Ranger elaborato ha una capacità di carico fino a 3.800 kg. Ma è un valore così impressionante da far pensare a un errore nella comunicazione da parte della società. Infatti è più probabile che nel comunicato si faccia riferimento al peso del veicolo, che varia tra 3.060-3.350 kg per il Ranger di serie. Il valore di carico è infatti più del doppio delle cifre di capacità di carico di fabbrica del Ford Ranger, che varia tra 753-1.327 kg a seconda della versione. Ricardo non ha rivelato il prezzo del Ranger 6×6 HEX. Nonostante l'entità della conversione, l'azienda suggerisce che si tratti di un ''sistema di sovrapposizione applicabile'' senza alcuna modifica al telaio del Ranger. Ciò consente di mantenere la garanzia originale di Ford e di rimuovere o reinstallare l'intero pacchetto quando necessario. Un bell'affare, che dite?

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/10/2023