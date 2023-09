Ford Ranger Plug-in Hybrid: il pick-up elettrificato arriva nel 2025

Dopo il video teaser pubblicato qualche giorno fa sulle pagine social (qui il nostro approfondimento), Ford ha ufficializzato l’arrivo di nuovo Ranger Plug-In Hybrid. Il debutto di questa inedita motorizzazione ad alta elettrificazione rappresenta una prima assoluta per il celebre pick-up americano. La nuova versione unirà la potenza dell’elettrico alla versatilità e all’affidabilità che i clienti si aspettano da un veicolo da lavoro. Il lancio di nuovo Ranger Plug-in Hybrid è previsto per il 2025.

Presa di ricarica di Ford Ranger Plug-in Hybrid

AUTONOMIA ELETTRICA ''Ranger Plug-in Hybrid aiuterà i clienti a fare un passo in avanti verso un futuro elettrificato, con il massimo della sicurezza e delle abilità che consentono al Ranger, il leader del segmento dei pick-up medi, di essere sempre all’avanguardia'', ha commentato Hans Schep, General manager di Ford Pro Europa. Il powertrain sarà composto da un motore benzina EcoBoost da 2,3 litri, abbinato a un’unita elettrica alimentata da batterie al litio. Inoltre, l’autonomia EV sarà superiore a 45 chilometri. Come immaginabile, le capacità operative del pick-up restano pressocché invariate: il valore massimo del rimorchio frenato, per esempio, è di 3.500 kg, identico al resto della gamma.

Ford Ranger Plug-in hybrid con Pro Power Onboard

TUTTOFARE Ranger Plug-in Hybrid disporrà del Pro Power Onboard, che consente di alimentare strumenti e apparecchiature elettriche ad alto assorbimento, in un cantiere o quando si è all’aperto, semplicemente collegandoli alle prese di corrente presenti nel pianale di carico e in abitacolo (qui la nostra prova di Ranger Raptor). Come ogni Ranger che si rispetti anche la versione Plug-in Hybrid dispone della trazione integrale, di modalità di guida selezionabili e di avanzate funzioni di sicurezza e assistenza alla guida. ''I nostri clienti vogliono veicoli elettrificati che offrano prestazioni elevate e costi di gestione accessibili senza rinunciare a tutto ciò che amano dei pickup. Il Ranger Plug-in Hybrid è la soluzione migliore per tutto, per il lavoro, il tempo ibero e la famiglia: offre prestazioni ibride e incredibili capacità off-road, di carico utile e di traino. Inoltre, con Pro Power Onboard per la prima volta, i proprietari di Ranger possono alimentare attrezzature e dispositivi ovunque, in cantiere o all’aperto.''

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/09/2023