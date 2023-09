Ford Ranger plug-in hybrid: il pick-up elettrificato arriva il 19 settembre

È tutto pronto in casa Ford per la presentazione della versione elettrificata del mitico Ranger. Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di una versione ibrida ricaricabile, nello specifico un plug-in hybrid (qui la prova di Ranger Raptor). Di recente, l’Ovale Blu ha pubblicato sui canali social di Ford Australia un breve video teaser indicando il 19 settembre come data di lancio del nuovo pick-up.

IBRIDO ALLA SPINA L’attuale generazione di Ford Ranger (T6.2) è stata introdotta sul mercato nel novembre 2021 con propulsori benzina e Diesel. Fin dall’inizio la sua piattaforma era concepita appositamente per supportare l’elettrificazione. La clip non rivela alcun dettaglio sulla nuova versione, ma lo slogan: ''il meglio da entrambi i mondi'', lascia supporre che si tratti proprio di un ibrido plug-in. In aggiunta, nei pochi secondi del video si riesce a intravedere il pick-up che traina un rimorchio, intervallato da momenti di guida in ambienti urbani e in off-road.

VEDI ANCHE

Una delle prime immagini di nuovo Ford Ranger

INTEGRALE GARANTITO Con ogni probabilità, Ford Ranger PHEV monterà il collaudato 2,3 litri, 4 cilindri EcoBoost supportato da (un paio?) di motori elettrici e relativo pacco batterie al litio (qui nuova Ford Mustang Dark Horse R). Ovviamente la trazione integrale sarà garantita. Oltre che in Australia e in Europa, il pick-up PHEV americano potrebbe essere offerto anche in Nord America, anche se al momento non sono ancora giunte conferme ufficiali.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 15/09/2023