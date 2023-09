Kia Sportage Special Edition, un'edizione in ghingheri per i 30 anni

Riassumere la storia di un prodotto di successo, sussurrarne anche il futuro. Cinque generazioni su 30 anni di esistenza (e che rivoluzione, l'ultima release), oltre 7 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal '93. Kia Sportage un modello che resiste alle inversioni di tendenza del mercato e, anzi, le influenza e le cavalca. Ora, a celebrare un'epopea che ha pochi eguali nel comparto SUV compatti, ecco Sportage Special Edition. Solo dettagli di stile, niente novità meccaniche, né tecnologiche. Però, che charme. Eccola ancora fresca di stampa dentro lo stabilimento di Zilina, in Slovacchia.

Kia Sportage, un successo tramandato su cinque generazioni

ESTERNI Sportage Special Edition sfoggia profili laterali in nero lucido su finestrini e spoiler, insieme a nuovi distintivi elementi di design caratterizzati da una finitura cromata scura inseriti nella parte anteriore, posteriore e lungo le fiancate. Gli esterni dell'edizione celebrativa si arricchiscono poi di vetri scuri, nuovi cerchi in lega sportivi da 19 pollici in nero lucido e da particolari protezioni sottoscocca, sempre in finitura cromata scura. Solo Special Edition è disponibile, inoltre, in una nuova tinta carrozzeria denominata Wolf Grey. Altri colori disponibili sono il Deluxe White, il Casa White, il Pearl Black, il Penta Metal e l'Experience Green. Naturalmente, tutte le versioni sono opzionabili con tetto Pearl Black, declinato in variante bicolore.

Kia Sportage Special Edition, cromature e finiture nero lucido

IN ABITACOLO Quanto agli interni, dei quali ancora non esistono tuttavia foto ufficiali, sappiamo che il pacchetto Special Edition prevede sedili in scamosciato e similpelle a regolazione elettrica e con funzione di riscaldamento (come per il volante) e, a richiesta, una particolare luce d'atmosfera. Specifica anche la combinazione di colori interni Midnight Green. I familiari due schermi da 12,3 pollici dell'infotainment e la funzione ''smart key'' completano un allestimento estremamente ricercato.

Più elegante anche vista da dietro

IL LANCIO Kia Sportage Special Edition fa il suo debutto sul mercato europeo entro la fine di settembre 2023. Sotto data, conosceremo i prezzi per l'Italia e le combinazioni di motori. Non è ancora noto, infatti, se il pack sarà associabile a qualsiasi propulsore, o solo ad una selezione della vasta offerta ibrida e termica.

Sportage Special Edition ordinabile da fine settembre

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/09/2023