Kia Sorento, scocca l'ora del facelift. Il frontale e le altre novità

A differenza di Hyundai Santa Fe, per il SUV Kia niente rivoluzione, solo un upgrade di stile e tecnologico. In Italia dal 2024

Se una delle due ''cugine'' spiana il nuovo abito, l'altra la segue a ruota. E così, a stretto giro di posta dal reveal di nuova Hyundai Santa Fe, parente di base meccanica, succede guarda caso che anche Kia Sorento riceve un upgrade, benché - nel caso Kia - si tratti solo di un restyling di metà carriera. L'aggiornamento di Sorento quarta generazione viene ora svelato in Corea del Sud: si prevede che le versioni per l'esportazione in tutto il mondo, Italia inclusa, seguiranno entro la fine del 2023. Eventuali differenze estetiche col veicolo domestico dovrebbero comunque limitarsi a piccoli particolari secondari.

ESTERNI

Nuova Sorento 2024 mette dunque in mostra l'ultimo e più raffinato linguaggio stilistico di Kia, presentando un frontale rinnovato e interni più eleganti. La prima cosa che si nota (vedi cover) è il nuovo volto, decorato da una nuova coppia di fari a LED più sottili e disposti verticalmente, che fiancheggiano la classica griglia ''a muso di tigre''. Il paraurti ha linee più pulite e il cofano è ora perfettamente allineato col musetto stesso. A ben guardare, il restyling riecheggia proprio il linguaggio coniato da EV9 e da new Picanto e destinato a trovare dimora in altri modelli Kia del futuro. Il resto della carrozzeria rimane sostanzialmente invariato, fatta eccezione per il paraurti posteriore ridisegnato, l'introduzione di nuovi emblemi Kia e le luci posteriori a LED leggermente rielaborate, ora dotate di cluster collegati. Nuovo anche il design dei cerchi in lega, nuova la selezione di colori esterni.

Nuove le luci di coda

INTERNI

All'interno, i designer Kia hanno implementato un layout più snello per il cruscotto, complessivamente incorporando linee più pulite. Caratteristica distintiva è il nuovo ampio display curvo, dotato di doppio schermo da 12,3 pollici che integrano il più recente software di infotainment. Appena sotto lo schermo, prese d'aria più sottili, una nuova striscia di illuminazione ambientale e controlli del clima rivisti in stile EV6. Le nuove opzioni di rivestimento, infine, ora includono la combinazione nero/marrone oliva con sedili in pelle, vedi immagine sotto. Un'aggiunta degna di menzione alle tecnologie di Sorento MY24 è poi il sistema di autenticazione delle impronte digitali: situato sulla console centrale, fornisce al proprietario una scorciatoia per avviare l'auto, attivare la modalità valet, pure effettuare pagamenti.

I nuovi interni

MOTORI

Sul mercato interno, Kia Sorento restyling sarà declinata in una gamma di propulsori termici e ibridi, benzina e diesel, con configurazioni di trazione 2WD e 4WD. In attesa delle specifiche per i più ''electric friendly'' mercati occidentali, mercato italiano incluso, è pressoché certo che in Europa Kia Sorento sarà sempre in vendita esclusivamente nelle edizioni full hybrid (HEV) e plug-in hybrid (PHEV). Ci risentiamo a breve per tempi di uscita, prezzi, insomma per tutte le informazioni pratiche.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/07/2023