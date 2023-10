Kia EV4 Concept: Tesla Model 3 nel mirino del costruttore coreano

Non sarà immediato il suo arrivo sul mercato, visto che parliamo di quella che per ora è una concept, ma Kia EV4 è in rampa di lancio e potrebbe essere uno dei modelli più interessanti della casa coreana dei prossimi anni. Questo perché si inserisce nel segmento della Tesla Model 3, che pur dietro al crossover Model Y rimane uno dei modelli più richiesti.

Kia EV4: la coda con lo spoiler richiama le auto sportive e da corsa

GLI INTERNI Kia EV4 Concept si caratterizza per un design scolpito da linee decise, con una silhouette filante da coupé a mascherare la presenza di quattro porte, come sulle berline. Il tentativo è andare oltre stereotipi, classificazioni e benchmark attuali, alla ricerca di una tipologia di vettura (elettrica, manco a dirlo) simbolo di innovazione. Linee diagonali nette e geometriche si fondono con superfici elaborate ma tecniche, ''introducendo nuovi stilemi di design'', dice Kia. Il frontale basso e il posteriore allungato, completato dallo spoiler sul tetto, vogliono ricordare le auto sportive e da corsa. Fari verticali agli esterni del cofano e del paraurti anteriore danno al tutto una presenza decisa: ''simbolo della determinazione di Kia nel superare i limiti e accelerare la rivoluzione verso i veicoli elettrici''.

Kia EV4 Concept, panoramica degli interni

GIOCA SUGLI STATI D'ANIMO L’abitacolo di EV4 vuole massimizzare lo spazio, con un design moderno e minimalista, a sviluppo orizzontale. Il tentativo è quello di creare un ambiente accogliente, rilassante, ritemprante: anche ricorrendo a tecnologie come la nuova funzione Mind Modes, che regola l'illuminazione ambientale e i ''modelli di ventilazione animati'', come li chiama Kia. In modalità Perform, al conducente vengono presentate tutte le informazioni necessarie per ottenere il massimo dalla giornata. La modalità Serenity, invece, offre una serie di grafiche digitali per creare un ambiente più rilassato in cui riflettere e riposare. Come si capisce, per ora Kia EV4 Concept è una dichiarazione di intenti incentrata sullo stile e sull'interior design, ma vedrete che avvicinandoci al modello di serie si parlerà anche di ciò che serve per guidare: batterie, autonomia, trazione e potenza del motore. Un po' di pazienza, prego.



Pubblicato da Redazione, 12/10/2023