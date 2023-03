Kia EV9: svelato il nuovo maxi SUV elettrico. Foto e video

Cadono i veli dal nuovo maxi-SUV elettrico Kia EV9: da Seul bocche cucite su prezzi e caratteristiche tecniche, ma si svelano il design dell'auto di serie così come gli interni e la plancia digitale.

Kia EV9, il volante

Come anticipato, le linee dell'auto di serie sono molto simili a quelle dalla KIA EV9 Concept al Los Angeles Auto Show 2021. Kia parla di linguaggio stilistico ''poligonale'' associato a una grande efficienza aerodinamica. Da quel che mostrano le foto nella gallery, rispetto al prototipo mostrato due anni fa, cambia un poco il frontale, con un'aspetto ancora più ''sigillato'' visto che l'apertura centrale del fascione è stata ridotta in altezza, mentre il nuovo scudo che reinterpreta il celebre frontale ''Tiger Face'' dei modelli di Seoul introduce una fessura in più sopra il porta targa.

FRONTALE SCOLPITO DALLE LUCI Altro elemento di differenza sono le luci “Digital Pattern Lighting Grille” (a seconda dei mercati di riferimento), e fari dallo sviluppo verticale dal look innovativo. Su Kia EV9 la Digital Tiger Face si distingue per due gruppi di fari compatti a forma di cubo, posti di fianco a ciascun proiettore, e per l'innovativa tecnologia LED ''Star Map'' (anche questa disponibile a seconda dei mercati), che inaugura un nuovo family feeling per i modelli elettrici futuri del brand, con un sofisticato sistema di illuminazione dinamica sequenziale.

LOOK AUDACE Altra grande differenza è rappresentata dagli specchi laterali, ora di tipo tradizionale e con ripetitori degli indicatori di direzione integrati: non sostituiti da telecamere come sul concept. Le fiancate appaiono ancora più scolpite per le modanature sottoporta bicolore e per le cromature che evidenziano la linea di cintura, mentre i mancorrenti rendono la figura più imponente. Spariscono le porte posteriori con apertura controvento, a vantaggio di una soluzione del tutto tradizionale, non fosse per le maniglie a scomparsa, mentre al posteriore debuttano luci sottili e dal design elaborato, a incorniciare il portellone con le loro linee geometriche.

Costruita sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), Kia EV9 ha il passo lungo, la linea di cintura bassa e un pavimento piatto che consente un ottimale sfruttamento dei volumi. Offerta in versioni a sei o sette posti, ha sedili studiati per organizzare l'abitacolo in vari modi. Per esempio inclinando contemporaneamente quelli della prima e della seconda fila per permettere agli occupanti di riposare mentre l'auto è in carica. Oppure è possibile ruotare la seconda fila di 180 gradi a formare un salottino con la terza fila, dove ciascuno dei passeggeri ha a disposizione portabicchieri e prese di ricarica dedicate.

Kia EV9, i sedili posteriori in configurazione lounge

PLANCIA DIGITALE Pure con minori vuoti tra un elemento e l'altro, gli arredi riprendono le linee generali viste sul concept, con una mobiletto centrale sospeso e una plancia fluttuante, in cui spicca una strumentazione digitale formata da due display da 12,3 pollici tra i quali si aggiunge un ulteriore schermo ''a segmenti'' da 5 pollici a sviluppo verticale. Pochi i tasti fisici, molti dei quali disposti sulle razze del volante. Kia non lo dichiara, ma dalle foto si nota un bel gioco di materiali con finiture che prevedono ampie porzioni della plancia vestite in elegante tessuto. Sotto il quale - e questo è invece ufficiale - si intravedono pulsanti a sfioramento per la climatizzazione alla base del display dell'infotainment. Per il momento, Kia non si sbottona su prezzi e caratteristiche della EV9, rimandandoli a un ulteriore evento alla fine del mese di marzo 2023. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/03/2023