Kia EV9, world premiere a fine marzo. Il video teaser

From concept to reality, distanze brevi. Kia sembra pronta a svelare la versione di produzione di EV9, la buona notizia è che il modello di serie, rispetto al prototipo mostrato un anno fa, pare sia molto, molto simile. Il debutto è in programma per fine marzo, nel frattempo il marchio coreano pubblica due mini video che del SUV elettrico mostrano sia il pacchetto di luci anteriori, sia il profilo laterale. Entrambi molto coraggiosi. Giudica tu stesso.

GIOCHI DI LUCE Proprio come sulla concept, la Kia EV9 di serie ha luci di marcia diurna verticali a forma di L che abbinano una serie di LED più piccoli che puntano verso il centro della griglia. Molto probabilmente, la grafica avrà differenti configurazioni. Analogamente, il gruppo ottico posteriore sarà principalmente costituito da illuminazione verticale, con una piccola barra orizzontale sul portellone. Fiancata: linee squadrate, maniglie delle porte a filo. La parte posteriore del tetto non è più una lunga barra piatta ma - piccoli cambiamenti a parte - l'auto è incredibilmente vicina al prototipo. Speriamo che anche quelle ruote a tre razze arrivino alla linea di produzione.

VEDI ANCHE

IDENTIKIT EV9 è destinato a conquistare il ruolo di ammiraglia Kia su due fronti. Non solo mostrerà l'impegno del marchio nei confronti dei veicoli completamente elettrici, ma impersonerà anche il SUV più grande e audace fino ad oggi. Si siederà in cima a una versione allungata della piattaforma E-GMP e si declinera in più motorizzazioni, con potenze da 200 CV a 400 CV. Il conto alla rovescia è attivo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/03/2023