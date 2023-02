Kia e Enel X: aperto a Roma l'Enel X Store più grande d'Italia

Negli scorsi giorni, Kia Italia ha inaugurato il primo brand store del marchio a Roma all’interno dell’Enel X Store di Corso di Francia 212. Si tratta del punto di ricarica più grande mai realizzato da Enel sul territorio nazionale. Nello specifico, lo store mette a disposizione 6 slot di ricarica HPC (High Power Charging) con una potenza fino a 350 kW, a cui si aggiungono alcune prese per la ricarica a 22 kW in corrente alternata (AC). Per l’occasione gli spazi interni dello store sono stati rimodulati da Enel X in maniera tale da ricreare uno spazio accogliente e adatto a soddisfare le esigenze di ogni cliente. ''Siamo contenti che un partner importante come Kia abbia scelto l’Enel X Store di Roma per aprire il primo temporary store italiano del marchio'', ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia.

Nuova Kia EV6 GT nell'Enel X Store di Corso Francia

FUTURO GREEN ''L’obiettivo del nostro marchio è conquistare la leadership nel campo della mobilità elettrica e poter siglare un accordo per la realizzazione della Energy House insieme al Gruppo Enel, un motivo di orgoglio e soddisfazione. Lo store non deve essere visto o vissuto come un normale autosalone, entrando nella Energy House di Roma, il potenziale cliente avrà l’opportunità di scoprire a fondo chi è Kia, quali sono le sue ambizioni e scoprire la visione del gruppo all’interno del panorama del futuro della mobilità'', spiega l’Amministratore Delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti. ''La presenza di Kia all’interno dello store di Corso Francia è un’opportunità in più per far conoscere a chi guida elettrico i servizi. Oggi ci troviamo nella prima stazione urbana di ricarica ad altissima potenza nata in Italia, realizzata per dare un impulso deciso alla diffusione della mobilità elettrica in tutto il Paese'', ha commentato Federico Caleno, Responsabile Enel X Way Italia.

RINNOVAMENTO COSTANTE Dal 2021, Kia ha presentato dapprima il nuovo logo aziendale per poi sviluppare tutti i principi alla base della nuova brand identity del Gruppo (qui l'approfondimento su nuova Kia EV6 GT). Nello specifico, la Energy House di Roma non è che l’ultimo capitolo di questo processo di evoluzione e trasformazione verso la mobilità sostenibile. ''Movement that inspires è la nuova missione di Kia che pone al centro il movimento come elemento basilare dello sviluppo umano. Il movimento consente alle persone di conoscere luoghi, incontrare persone diverse, vivere nuove esperienze e quindi arricchirsi'', spiega il Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia, Giuseppe Mazzara. La presenza di Kia all’interno dello store di Enel X di Roma continuerà fino alle fine del mese di giugno.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 09/02/2023