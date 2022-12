Kia Niro 2022 meglio di Audi RS 3 nel test dell'alce. Ma c'è un perché

Una è bassa, larga, sportivissima, con una delle trazioni integrali più sofisticate ed efficaci sul mercato. Ed è fatta per raggiungere i 290 km/h. L'altra è un tranquillo crossover ibrido a trazione anteriore. L'unica cosa che l'Audi RS3 (qui la nostra video-prova) e la nuova Kia Niro 2022 HEV hanno in comune è la lunghezza attorno ai 4,35 m. Fatto sta che, messe entrambe alla prova nel famoso test dell'alce dalla testata spagnola Km77, la coreana ha battuto la tedesca. E non di poco. Ma a questo punto vi chiedo, anche sapendo tutto ciò, voi quale delle due scegliereste per poter contare sulle migliori caratteristiche dinamiche? Ecco, appunto, ci siamo capiti. Forse sull'argomento vale la pena fare qualche riflessione in più.

IL TEST IN CIFRE I test delle due auto sono stati svolti in condizioni nettamente diverse: in estate con l'Audi e in inverno con la Kia, ma difficilmente questo può aver penalizzato la tedesca (qui nel sfida del drift contro Mercedes-AMG A 45 S e BMW M2). I numeri li potete confrontare voi stessi guardando il video qui sotto dei test svolti sulla compatta di Ingolstadt, che ha completato la manovra di doppio evitamento ostacolo a 75 km/h, mentre la coreana è passata indenne tra i coni a 81 km/h. Vista così verrebbe da incensare la Kia e schernire l'Audi, ma i più attenti avranno notato che nei due video c'è anche una prova di slalom e i risultati in questo test fanno capire meglio i valori in campo.

LO SLALOM RIVELATORE Senza suscitare alcuna sorpresa, l'Audi RS 3 nello slalom ha battuto la Kia Niro con un netto distacco, fermando il crono a 23,1 secondi, mentre l'avversaria tagliava il traguardo dopo 24,6 secondi dallo start. Avete già capito dove voglio andare a parare? Il test dell'alce è una prova della stabilità dell'auto, che negli ultimi 30 anni ha fatto moltissimo per darci veicoli più facili da controllare durante le manovre di emergenza. Ma nessuno ha mai detto che le auto pià prestazionali siano anche più facili da guidare, anzi!

FA UN ALTRO MESTIERE Obiettivo dell'Audi RS 3, nella sua ultima incarnazione, era far dimenticare una volta per tutte quel comportamento sottosterzante che l'ha sempre caratterizzata. Missione compiuta, attraverso una serie di accorgimenti tecnici che l'hanno resa molto più efficace, incisiva ed entusiasmante da guidare. L'allargamento della carreggiata anteriore, unita a geometrie delle sospensioni riviste e a un controllo elettronico della trazione che a richiesta può favorire l'imbardata era inteso a esaltarne l'agilità: a livelli che possono diventare meno facili da sfruttare se chi guida non è un campione del volante.

SCELTE FILOSOFICHE Questo per dire che se anche molti sono convinti che, a pari andatura, un'auto progettata per velocità più elevate darà loro maggiore sicurezza, molto spesso è vero il contrario. A dispetto dei vari driving mode e dei controlli elettronici, un'auto che nasce per essere più reattiva, tirerà fuori la sua indole con gli interessi se strapazzata in una manovra di emergenza. E non è detto che un automobilista di medie capacità sarà in grado di sfruttarla meglio di una più tranquilla crossover da famiglia: meno affilata, certo, ma pensata per adattarsi al pubblico più ampio, esaltando comfort e facilità dì'uso. Detto ciò, io apprezzo comfort e rilassatezza delle auto da famiglia, ma se posso scegliere preferisco adottare qualche cautela in più al volante di un'auto che mi emoziona anche da ferma. E voi?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/12/2022