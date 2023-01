Kia EV9, debutto vicino. Il file che svela prezzi e scheda tecnica

Il nuovo SUV elettrico Kia in vendita entro il secondo semestre 2023. In cinque combinazioni di potenza, autonomia e trazione

La premiere mondiale si avvicina, la scadenza - stando alle ultime dichiarazioni Kia in materia, risalenti allo scorso settembre - è quella del primo trimestre del 2023, con lo start delle vendite nel secondo semestre del 2023. Di EV9, nel 2022, abbiamo toccato con mano un esemplare ancora allo stadio di concept. Non sappiamo ancora come cambia, sul prodotto per il pubblico, l'aspetto esterno e interno. Né con quali powertrain verrà proposto. Dagli Stati Uniti, nel frattempo, sfuggono preziose informazioni in merito. EV9, se la documentazione dice il vero, declinata in cinque configurazioni.

SPY STORY A ottenere le specifiche del nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni e a 7 posti del brand coreano, parente stretto di futura Hyundai Ioniq 7, è la rivista Car and Driver, che a sua volta sarebbe entrata in possesso delle schede tecniche ufficiali in seguito a segnalazione di un proprio lettore, coinvolto in un sondaggio Kia poiché proprietario di una Kia Telluride.

VEDI ANCHE

KIA EV9 RWD I nomi delle cinque singole versioni sono ancora sconosciuti, tuttavia - con buona approssimazione - i primi due livelli della gamma Kia EV9 adotteranno la trazione posteriore, un motore elettrico da 200 cv di potenza e 340 Nm di coppia. Il modello RWD di base - che apparentemente, negli USA, costerà 56.000 dollari, l'equivalente di 51.500 euro al cambio attuale - restituirà 350 km di autonomia e un tempo dichiarato di 8,5 secondi sullo 0-100 km/h, ma senza alcuna capacità di traino (voce primaria, in Nord America, per qualsiasi SUV e pickup). Passando all'allestimento RWD da 61.000 dollari, che presumibilmente adotta un pacco batteria più grande: circa 110 km di autonomia supplementari (450 km), minori performance sullo 0-100 km/h (8,9 secondi) ma 900 kg di capacità di traino.

KIA EV9 AWD Muovendo a Kia EV9 a trazione integrale: prezzi, negli USA, a partire da 63.000 dollari, doppio motore elettrico da 400 cv e 515 Nm, autonomia di 415 km ma scatto 0-100 km/h in soli 6,0 secondi e capacità di traino di 1.600 kg. Con 68.000 dollari, ruote da 20 pollici al posto delle ruote standard da 19 pollici, ma autonomia in calo a 385 km. Kia EV9 top di gamma (73.000 dollari), infine, con ruote da 21 pollici, altezza da terra extra di 1 cm, stessa autonomia della precedente, ma coppia aumentata a 650 Nm, accelerazione 0-100 km/h in 5,2 secondi e capacità di traino di 2.000 kg. Se i valori per il SUV che sbarcherà in Italia saranno gli stessi, lo sapremo entro l'equinozio di primavera.

Fonte: Car and Driver

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/01/2023