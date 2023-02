In arrivo nuova Kia Picanto: chi dice che le city car sono in crisi?

Look più moderno e aggiornamenti negli interni per la compatta da città, che non dovrebbe cambiare la gamma dei motori a tre cilindri

LA PICCOLA KIA SI RIMETTE A NUOVO Dopo Hyundai i10 ecco in rampa di lancio la cugina Kia Picanto, che potrebbe debuttare entro la fine del 2023. Il secondo aggiornamento stilistico per la city car di Kia è ancora ben nascosto dalle cover nere sulla carrozzeria, ma il fatto che è stato beccato durante i collaudi invernali nel nord della Svezia ci conferma che lo sviluppo è ben avviato. La Picanto è stata lanciata nel 2017, ha già avuto un restyling nel 2020 e questo nuovo facelift è stato considerato la migliore e più economica soluzione per rilanciare l’auto al posto di creare un modello del tutto nuovo, a causa del calo delle vendite di city car a livello globale. Queste immagini mostrano che la futura Picanto dovrebbe essere ispirata al prossimo SUV elettrico a sette posti EV9.

Nuova Kia Picanto: la city car corena potrebbe debuttare a fine 2023UNO STILE MODERNO E PIACEVOLE Ci sono nuovi fari verticali simili all’ammiraglia elettrica, così come sembra esserci un nuovo paraurti anteriore. Anche i cerchi in lega leggera sono inediti e c'è un paraurti posteriore ridisegnato. Infine, i gruppi ottici posteriori sono stati rivisti, ma non è chiaro se adotteranno l'aspetto curvo dell'EV9 o se verrà adottato un design più convenzionale, simile al modello odierno. Detto questo, la pesante mimetizzazione suggerisce che ci saranno lavori di affinamento dello stile e che quello che vediamo è un modello in fase di sviluppo.

Nuova Kia Picanto: look ispirato al grande SUV elettrico EV9CAMBIO DI ROTTA ANCHE IN ABITACOLO? Non è chiaro se gli interni adotteranno la digitalizzazione e le caratteristiche più recenti di altre auto Hyundai e Kia, o se queste caratteristiche saranno ritenute troppo costose per il ruolo di low cost che si è ritagliata la Picanto negli showroom. Se sarà mantenuto un ruolo di auto economica, è molto probabile che il layout della plancia resterà più tradizionale. Inoltre, non sono previsti aggiornamenti per i motori, che in Italia sono tutti a tre cilindri benzina, aspirati da 67 C, turbo da 100 CV, ma anche GPL da 65 CV. Sicuramente nei prossimi mesi avremo nuove informazioni e potremo essere più precisi su caratteristiche tecniche, versioni e data di lancio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/02/2023