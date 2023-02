Citycar a modo mio, la Hyundai i10 mostra il suo nuovo volto

LA CITYCAR COREANA CAMBIA LOOK Mentre molte case automobilistiche hanno perso interesse per le citycar a favore di SUV e crossover super-compatti (almeno per quanto riguarda i modelli con motore convenzionale), Hyundai crede ancora in questo segmento e lo dimostra lanciando la piccola i10 con un bel facelift di metà carriera. La piccola coreana beneficia di leggere modifiche al look, tra cui nuove combinazioni di colori e caratteristiche aggiuntive in abitacolo.

Nuova Hyundai i10: la citycar anche in versione sportiva N LineUN SGUARDO INEDITO A partire dagli esterni, la i10 del 2023 non è molto diversa dal modello introdotto nel 2019 e questo non è un difetto, poiché lo stile è ancora molto attuale. L'unica cosa che spicca a prima vista sono i piccoli DRL a forma di nido d'ape sulla calandra, che sostituiscono le unità rotonde precedenti. Uno sguardo più attento noterà il nuovo disegno della griglia, della presa d'aria inferiore del paraurti e la nuova grafica a LED per le luci posteriori. Inoltre, Hyundai ha aggiornato la palette dei colori per la carrozzeria con due nuove sfumature – Lumen Grey e Meta Blue – insieme a un nuovo set di cerchi in lega da 15 pollici. Detto della versione standard, è ancora più complicato individuare le differenze nella Hyundai i10 N Line, poiché il design rimane praticamente lo stesso, limitando gli aggiornamenti alle luci diurne e ai nuovi cerchi in lega da 16 pollici.

Nuova Hyundai i10: l'abitacolo della versione standardARIA NUOVA ANCHE DENTRO Spostandosi all'interno, Hyundai ha aggiunto l'illuminazione ambientale blu nel vano piedi e un tessuto con accenti rossi per i sedili della i10 più sportiva, in abbinamento alle finiture rosse e ai badge N Line. Per la i10 normale c'è un nuovo pacchetto, che aggiunge un tocco viola ai sedili in tessuto, alle cuciture, alle bocchette d'aria e in altri punti dell’abitacolo. Dal punto di vista tecnologico, c’è di serie un nuovo quadro strumenti digitale da 4,2 pollici al posto del cruscotto analogico di oggi, ma troviamo anche accessori che abbiamo già visto a bordo del modello attuale, come il touchscreen da 8 pollici, ora compatibile con Apple CarPlay wireless e Android Auto, telecamera per la retromarcia, aggiornamenti OTA per le mappe, piastra di ricarica wireless, porte USB-C anteriori e posteriori, oltre a un pacchetto ADAS molto completo.

Nuova Hyundai i10: il quadro strumenti digitale da 4,2''MOTORI TRE CILINDRI, ANCHE TURBO Sebbene Hyundai abbia mostrato il design esterno e interno della i10, non ha fornito alcuna informazione sui propulsori. C’è da aspettarsi che la lineup resti sostanzialmente uguale. In Italia il modello attuale è disponibile con il tre cilindri aspirato da 1.0 per 67 CV, e il turbo 1.0 T-GDI capace di esprimere 100 CV. Quest'ultimo equipaggia la versione sportiva, che beneficia anche di una configurazione delle sospensioni più . Le rivali della i10 includono la Kia Picanto, la Toyota Aygo X e la Suzuki Ignis. La produzione della Hyundai i10 restyling inizierà ad aprile 2023 a Izmit, in Turchia. Le prime consegne nei mercati europei sono previste nella seconda metà dell'anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/02/2023