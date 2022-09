Nuova Hyundai i10: per la city-car coreana è ora di rifarsi il trucco

UN SUCCESSO MERITATO La Hyundai i10 è un modello che per la Casa coreana è particolarmente strategico poiché si tratta di una city-car di grande successo, che ha generato volumi di vendite molto importanti in tutta Europa. Un’auto super compatta, dove in 3,67 metri ci stanno bene quattro passeggeri, con un livello di comfort e sicurezza quasi da segmento superiore. Tuttavia, gli anni passano e con l'attuale terza generazione sul mercato dal 2019, i tempi sono maturi per preparare il tradizionale restyling di metà carriera. Le foto che vedete mostrano un primo prototipo del modello durante le prove su strada in Germania.

Nuova Hyundai i10: per il 2023 la compatta coreana cambia il designCAMBIA VOLTO E NON SOLO... Come si può percepire sotto la pesante mimetizzazione, la i10 modificata si aggiornerà nello stile, per esempio la zona anteriore vedrà la comparsa di nuove luci di marcia diurna, che dal faretto rotondo di oggi passeranno a una più moderna forma con quattro punti luce integrati nella calandra. Anche i fari principali cambieranno design con un profilo che sembra meno allungato rispetto a ora. E - noi non l'abbiamo visto - ma a giudicare dalla rapida azione del guidatore per coprirlo appena si è accorto dei fotografi, anche il cruscotto potrebbe essere rinnovato, ma non abbiamo certezze sotto questo punto di vista. Come si può vedere, il muletto è nascosto anche di fianco e dietro e tutte le altre possibili modifiche ai paraurti, alla calandra o persino alle lamiere rimangono finora un segreto. I teli neri non fanno percepire cosa cambierà in queste zone; tuttavia, resta fortemente possibile un adattamento della carrozzeria per rendere la i10 complessivamente più moderna rispetto al modello attuale.

Nuova Hyundai i10: misure compatte e buono spazio per quattro passeggeriGAMMA MOTORI SIMILE A OGGI Questo vale anche per i motori. Anche se non ci saranno stravolgimenti a livello di meccanica e le potenze disponibili rimarranno quelle delle attuali unità con 67 CV (65 CV GPL) e 100 CV, Hyundai potrebbe offrire nuovi motori a 3 e 4 cilindri, anche turbo, quando l'auto sarà in vendita nel 2023. Per ora non si parla di elettrificazione, ma resta una possibilità da valutare. Magari con un sistema ibrido leggero, per consentire alla piccola coreana di partecipare alla riduzione complessiva delle emissioni di CO 2 insieme ad altri modelli già presenti in gamma.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/09/2022