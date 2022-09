Hyundai Kona: ecco come potrebbe apparire nel 2023!

Rinnovata giusto lo scorso anno, per Hyundai Kona è già tempo di pensare al 2023! Sul mercato dal 2017, il SUV compatto di Seoul si è affermato come uno dei modelli a ruote alte più apprezzati e richiesti. Quasi inevitabile per i designer coreani rimettersi al tavolo da disegno per aggiornare le forme della piccola bestseller. Stando alle primissime indiscrezioni i prototipi di Kona 2023 sarebbero già in una fase avanzata di sviluppo (qui il nostro approfondimento). In tutto questo, il debutto di nuova Kia Niro lascia presagire che la prossima generazione di Hyundai Kona (la terza) possa nascere appunto sulla nuova piattaforma K3, abbandonando dunque il pianale derivato da Hyundai i30.

Il prototipo di Hyundai Kona 2023

CAMBIA PELLE Partendo proprio da questi spunti, il grafico Avarvarii ha cercato di immaginare le forme del nuovo B-SUV in arrivo il prossimo anno. Le immagini che vi proponiamo ci mostrano una Kona dal look decisamente rivisitato. Striscia luminosa a LED lungo tutto il cofano, luci parametriche in stile Tucson e griglia frontale più marcata. Anche gli interni subiranno delle modifiche, con nuovi elementi presi in prestito dall’elettrica Ioniq 5 (qui la nostra prova). Lo stesso dicasi per l’infotainment, con la possibilità di disporre di due display appaiati da 10,25 pollici posizionati proprio sopra il cruscotto.

Hyundai Kona: il posteriore del prototipo 2023

ELETTRIFICATISSIMA Nuova Hyundai Kona 2023 potrà contare su un’ampia gamma di propulsori. L’offerta spazierà dal tradizionale benzina mild-hybrid 48V, al collaudato full-hybrid HEV fino ad arrivare all’irrinunciabile versione full-electric. La base ''termica'' dovrebbe comunque rimanere il 1.0 T-GDI per la mild-hybrid e il 1.6 DCT per la full-hybrid HEV (senza contare la più sportiva Kona N con il 2.0 T-GDI da 280 CV). Hyundai Kona attualmente non dispone di una variante plug-in hybrid. Secondo alcune indiscrezioni però, l’ibrida ricaricabile potrebbe arrivare proprio con il debutto della model year 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/09/2022