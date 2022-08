Hyundai, pronti a sfrecciare i modellini di Kona N ed Elantra N

Le vetture ad alte prestazioni della casa coreana diventano modellini in metallo. Per ora solo per il mercato americano. Ma ne manca una...

A ciascuno il suo: BMW ha M, Mercedes ha AMG, Audi ha RS... e Hyundai ha N. Il reparto dedicato alle vetture ad alte prestazioni della casa coreana ha presentato di recente i bellissimi prototipi RN22e e N Vision 74, ed è in procinto di annunciare la Ioniq 5 N stradale, che potrebbe arrivare nelle concessionarie già il prossimo anno.

Hyundai, i modellini della linea N: due colori per le due auto

SI RICONOSCONO Per ingannare l’attesa, Hyundai ha annunciato una serie di modellini delle sue auto N più importanti, la Kona N (che abbiamo provato in circuito a Monza) e la Elantra N, disponibili in due colori - almeno stando alle immagini in nostro possesso. Pur piccoli, i modellini sono ricchi di dettagli e ben curati, dal profilo rosso che corre sotto la carrozzeria ai tubi di scarico cromati, dagli specchietti color nero lucido ai gruppi ottici sottili e affusolati.

Hyundai, i modellini della linea N: Kona N in grigio e azzurro

VEDI ANCHE

NE MANCA SOLO UNA Vi sarete accorti che nel gruppo manca la Veloster N, il cui destino appare al momento in bilico: c’è chi dà per conclusa la sua esperienza, il che spiega l’assenza dalla gamma di modellini, chi invece ipotizza un suo ritorno in grande stile con un propulsore ibrido plug-in. Staremo a vedere.

Hyundai, i modellini della linea N: Elantra N vista di 3/4 anteriore

QUANDO ARRIVANO Nessuna informazione circa la disponibilità dei modellini in Europa, in particolare in Italia. Al momento il loro annuncio è stato dato dall’account Hyundai N USA, senza specificare quando sarà possibile acquistarli.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/08/2022