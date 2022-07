Hyundai Veloster N: con il motore ibrido potrebbe tornare a nuova vita

UN GRADITO RITORNO, MA NULLA DI UFFICIALE La Veloster è una coupé compatta che Hyundai ha lanciato una decina di anni fa ma, qui in Italia, la seconda generazione apparsa nel 2018 non è in vendita. Macchina dal piglio sportivo e piacevole da guidare, ha l’esclusiva soluzione di avere le portiere sfalsate, cioè una a sinistra, ma due a destra per agevolare l’accesso al divanetto posteriore. Oggi, un prototipo dell'auto è tornato su strada e lo ha fatto mostrandosi nella sua versione più piccante, quella con la N stampata sulla carrozzeria, ovvero il logo che identifica i modelli high performance della casa. L’auto non è neppure mimetizzata e se osservate meglio ha un particolare molto interessante.

Hyundai Veloster N: potrebbe rientrare con motore ibrido plug-inMOTORE IBRIDO? SEMBRA PROPRIO DI SI Infatti, questa Veloster N potrebbe montare un motore plug-in hybrid, se lo sportello aggiuntivo, che non sembra posticcio ma è perfettamente inserito sulla fiancata sinistra, nasconde la presa di ricarica. Se notate anche le ruote sembrano progettate apposta. Lo spazio pieno tra le razze suggerisce che sono state sviluppate in funzione di una migliore aerodinamica, il che sembra una decisione ragionevole per un modello plug-in. E c'è anche la presa d’aria sinistra sul frontale, che cela un sistema di raffreddamento. Altro segno tangibile che questa è una variante super muscolosa della coupé coreana. Insomma, ecco servita su un piatto d’argento la pietanza più gustosa: al potente motore benzina della famiglia N, si potrebbero aggiungere un bel po’ di cavalli elettrici del sistema ibrido.

Hyundai Veloster N: il dettaglio sullo sportello quadrato della presa di carica

LA COUPÉ ERA APPENA USCITA DI SCENA E l'avvistamento di questo prototipo pone un enorme punto interrogativo dietro la decisione di Hyundai di eliminare la Veloster dai mercati. Perché dovete sapere che la sua carriera è stata ben più lunga che qua in Italia. Infatti, la casa coreana aveva annunciato il termine della sua produzione solo una settimana fa, ma adesso sembrano iniziati i test dinamici di questa Veloster N Hybrid. Qualche dubbio è legittimo, ma saremmo davvero felici di rivedere su strada una bella sportiva come questa, soprattutto se montasse uno dei motori che equipaggiano le varianti più hardocore di Hyundai come la i30N o la i20N.

Hyundai Veloster N: coupé compatta dal design originaleBATTERIE PER AUMENTARE LA POTENZA Ricordiamo che fino a oggi la Veloster N è stata venduta con un motore turbo da 2,0 litri solo a benzina, che eroga 250 o 275 CV. Un ibrido per questa coupé non era nei piani del costruttore coreano e non lo è ancora per nessun altro modello N. Ma bisogna sottolineare che se la Veloster ritornerà con alimentazione ibrida, potrebbe avere una potenza aggiuntiva di almeno 25 cavalli elettrici. E una sportiva leggera e affilata come lei con almeno 300 CV sotto il cofano sarebbe qualcosa di davvero entusiasmante per chi, oggi, sente la sua mancanza. Insomma, tutto ciò indica che Hyundai sta collaudando seriamente questa plug-in ad alte prestazioni. Dato il ruolo che ha avuto l'elettrificazione nel mondo automobilistico, ha senso che i coreani stiano sviluppando un modello N meno inquinante ma sorprende che abbiano scelto la Veloster, che sembrava destinata a finire la sua carriera definitivamente. Non ci resta che attendere novità da Seul, chissà che la coupé coreana non torni anche dalle nostre parti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/07/2022