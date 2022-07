RN22e e N Vision 74: la visione Hyundai high performance nell'era "green"

IL FUTURO ELETTRIFICATO ANCHE NEL MOTORSPORT Come da pronostico – solo ieri vi abbiamo presentato l’ultimo concept Hyundai N – la casa coreana ha svelato ufficialmente due prototipi ad alte prestazioni per illustrare la sua visione di elettrificazione e l'impegno profuso dell'azienda verso tecnologie a emissioni zero. Partiamo da una piccola precisazione, infatti quello che noi abbiamo chiamato RM22, in realtà prende il nome di RN22e, è equipaggiato con motori 100% elettrici e ha il compito, insieme a N Vision 74, di dimostra l'ambizione di Hyundai nel confermarsi leader nel futuro “elettrificato”. Il concept RN22e è basato sulla nuova Ioniq 6 e sulla piattaforma modulare elettrica globale (E‑GMP). Invece, N Vision 74 abbina la tecnologia EV con un avanzato sistema di celle a combustibile a idrogeno, per combinare il “divertimento di guida” con l’avvento dell’elettrificazione. I due concept sono dei veri e propri laboratori su ruote per mettere alla prova le tecnologie dell’azienda e applicarle ai futuri modelli di produzione. “RN22e e N Vision 74 svolgono un ruolo importante nello sviluppo strategico della nostra intera gamma di prodotti, in particolare dei nostri veicoli elettrificati ad alte prestazioni”, ha dichiarato Thomas Schemera, top manager di Hyundai.

Concept Hyundai N 2022: la RN22e 100% elettrica

La RN22e offre prestazioni “pronto pista” ottimizzando l’innovativa piattaforma (E-GMP) insieme a un design ispirato alla IONIQ 6. Come primo laboratorio di Hyundai N basato sulla piattaforma E-GMP, RN22e apre la strada a un futuro modello elettrico ad alte prestazioni. Il concept è stato progettato per aumentare la sensazione di estrema aderenza in curva con un peso inevitabilmente maggiore, utilizzando il torque vectoring attraverso una doppia frizione. Inoltre, le parti stampate in 3D riducono il peso e mantengono la rigidità per un migliore comportamento in curva. Dotata di trazione integrale la RN22e offre una distribuzione della coppia ottimizzata in base alle diverse modalità di guida. Per migliorare le capacità di RN22e in circuito, il brand N si è concentrato sul raffreddamento e sulla frenata per aumentarne la resistenza. Inoltre, Hyundai N utilizzerà la RN22e per offrire dinamiche di guida ulteriormente migliorate utilizzando la frenata rigenerativa per controllare i trasferimenti di carico e l’ingresso in curva. Conoscendo cosa piace di più agli appassionati, Hyundai N sta sviluppando inedite funzionalità, come N Sound+, che genera suoni da altoparlanti interni ed esterni per incrementare la sensazione di guida dinamica. Inoltre, N e-shift integra le vibrazioni e la sensazione di cambio marcia con N Sound+.

Concept Hyundai N 2022: la RN22e in pistaIL DESIGN ISPIRATO ALLA BERLINA EV Adattando il design di IONIQ 6, RN22e sfrutta le caratteristiche aerodinamiche del nuovo modello elettrico, cui Hyundai N ha aggiunto dettagli ispirati al motorsport per massimizzare le prestazioni. Con una lunghezza di 4.91 metri, una larghezza di 2,02 metri e un'altezza di 1,48 metri su un passo di 2,95 metri, RN22e è un modello di grandi dimensioni, ma continuerà a evolvere in modo che Hyundai possa affinare e perfezionare le sue tecnologie avanzate per lanciare un modello N elettrico di serie che sfrutti il potenziale della piattaforma E-GMP.

Concept Hyundai N 2022: la N Vision 74 ibrida elettrico-idrogeno

Il secondo concept svelato in Corea si ispira alla storia di Hyundai. N Vision 74 è un laboratorio ibrido a celle a combustibile a idrogeno ad alte prestazioni. In termini di design, che rende omaggio al concept Hyundai Pony Coupé del 1974, realizzato da Giorgetto Giugiaro. Oggi, la storia del design Hyundai abbraccia l’era dell'elettrificazione e le alte prestazioni, “Il design della N Vision 74 è frutto del rispetto e dell’apprezzamento che nutriamo per la dedizione e la passione con cui è stata realizzata la concept Pony Coupé”, ha dichiarato SangYup Lee, vice presidente e capo di Hyundai Design Center. N Vision 74 esalta l’atteggiamento audace della concept Pony Coupé in un design Hyundai del futuro, reinterpretando gli interni come uno spazio di intrattenimento. Il concept è dotato di un abitacolo incentrato sul guidatore, con un mix di dettagli storici e di design attuale, come il quadro digitale e i pulsanti analogici.

Concept Hyundai N 2022: la N Vision 74 coniuga divertimento e sostenibilitàSTRUTTURA IBRIDA PER IL PIACERE DI GUIDA Con una lunghezza di 4,95 metri, una larghezza di 1,99 metri e un’altezza di 1,33 metri su un passo di 2,9 metri, è il primo concept high performance alimentato da celle a combustibile a idrogeno che Hyundai N abbia mai creato. Ma ricordiamo che N Vision 74 si ispira al concept N 2025 Vision Gran Turismo, presentato nel 2015 con il lancio del marchio N. A soli sette anni di distanza, N Vision 74 si pone obiettivi ancora più ambiziosi, dando forma al fattore “fun to drive”. Gli ingegneri Hyundai hanno sviluppato una struttura composta da una batteria elettrica in combinazione con un sistema a celle a combustibile con le due diverse fonti di energia che possono essere utilizzate in base alle diverse condizioni di guida. Questo sistema logico perfezionato consente un migliore controllo della distribuzione della coppia da parte dei due motori posteriori, garantendo una dinamica di guida in curva precisa e reattiva. Con un’estetica particolarmente iconica, N Vision 74 ricerca l’equilibrio tra una tecnologia all’avanguardia e un design esclusivo. Oltre alle capacità di lunga percorrenza e di rifornimento rapido, N Vision 74 garantisce il divertimento alla guida con una fonte di energia sostenibile grazie all’applicazione di tecnologie all'avanguardia.

Concept Hyundai N 2022: la RN22e nel suo territorio naturale, la pista

Nel 2012, Hyundai ha dato vita a Project RM per illustrare la sua esperienza nello sviluppo di nuove tecnologie e innovazioni. Attraverso questo progetto, l’azienda evolve e porta le nuove tecnologie ad alte prestazioni provenienti dal motorsport sui futuri modelli N. A partire dalla sua nascita, la serie RM si è progressivamente evoluta fino a comprendere diversi concept come RM14, RM15, RM16 e RM19. Due anni fa, Hyundai ha presentato la nuova generazione di auto sportive elettrificate, la RM20e, che è stato il primo veicolo sportivo ad alte prestazioni su cui Hyundai ha potuto applicare un powertrain a zero emissioni. RN22e e N Vision 74 sono in fase di test per massimizzare le caratteristiche di auto sportiva per tutti i giorni e si attende l’esordio della prima N elettrica di Hyundai, IONIQ 5 N, che arriverà sul mercato nel 2023.

Concept Hyundai N 2022: la N Vision 74 a fianco della sua ispiratrice

Il motorsport è considerato la culla della gamma N. Grazie all’esperienza nelle gare, i progressi vengono trasferiti ai veicoli di serie per avere un impatto diretto sui futuri modelli di Hyundai N. Le nuove tecnologie vengono testate attraverso il motorsport, come è accaduto con i20 N: il modello N che è stato ispirato dalla i20 Coupé WRC impiegata nel rally. Ma Hyundai sta accelerando i suoi sforzi sul fronte dell’elettrificazione per offrire una mobilità più pulita e un futuro più sostenibile.

Concept Hyundai N 2022: la RN22e laboratorio viaggiante high performance

RN22e

Motore elettrico ant. e post. Potenza max totale 430 kW (585 CV) Coppia max totale 740 Nm Velocità oltre 250 km/h Trazione integrale Dimensioni 4,91 x 2,02 x 1,48 m Batteria 77,4 kWh Tempo di ricarica circa 18 min da 10% a 80%

N Vision 74

Motore ibrido elettrico-idrogeno Potenza max totale oltre 500 kW (680 CV) Coppia max totale oltre 900 Nm Velocità oltre 250 km/h Trazione posteriore Dimensioni 4,95 x 1,99 x 1,33 m Batteria - celle a combustibile 62,4 kWh - 85 kW Capacità serbatoio idrogeno 4,2 kg Tempo rifornimento - autonomia 5 minuti - oltre 600 km

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/07/2022