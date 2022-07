Hyundai RM22: la Ioniq 6 si trasforma in un concept ibrido da urlo

NOVITÀ DAL MOTORSPORT HYUNDAI Le Hyundai griffate N sono modelli speciali che passano sotto le mani del reparto sportivo della casa coreana per mettere l’accento sulle prestazioni e il piacere di guida. Ebbene, il costruttore asiatico svelerà alcuni esemplari marchiati N in occasione dell’N Day 2022 di venerdì 15 luglio, ma le foto di un concept basato sulla nuova Ioniq 6 sono già sfuggite dalle maglie del web dandoci un'idea di cosa sono capaci di fare gli ingegneri coreani partendo da un’auto elettrica. Questa versione speciale della Ioniq 6 è stata condivisa dal canale YouTube Shortscar sembra equipaggiata con un bodykit molto aggressivo, tuttavia il blog di auto coreano KCB da anche nome e cognome a questo concept e si tratterebbe della RM22. Tutti i precedenti prototipi del progetto RM erano basati sulla Veloster, e oggi pare che la coupé compatta sia pronta a un ritorno con un motore PHEV sotto al cofano. Questa volta, però, sembra che Hyundai abbia lasciato da parte la sportiva e sia passata alla più grande Ioniq 6 come nuova auto da cui partire con le modifiche.

Hyundai Concept RM22: i fari a LED e i grandi cerchi in lega leggeraPRIMA DI TUTTO LE PERFORMANCE Dalle immagini che vediamo la RM22 è dotata di un paraurti anteriore molto muscoloso con una grande bocca di aspirazione inferiore, che non è presente nella Ioniq 6 100% elettrica, poi troviamo un enorme splitter con alette aerodinamiche sui lati, fari super affilati e un cofano con un mega estrattore d’aria al centro. Dal profilo, spuntano ruote di grande diametro a cinque doppie razze che snello stile richiamano da vicino quelle utilizzate dal noto tuner tedesco AC Schnitzer. Ancora più importante, Hyundai ha ingrandito a dismisura i parafanghi anteriori e posteriori per abbracciare le gomme di grande diametro e larghezza, ci sono anche ampie minigonne e prese d’aria laterali, forse per far respirare a pieni polmoni il motore montato in posizione centrale.

VEDI ANCHE

Hyundai Concept RM22: una presa d'aria laterale per raffreddare la meccanica ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA, MISCELA ESPLOSIVA A proposito, l’ipotesi più accreditata è che la RM22 sia dotata di un propulsore idrogeno-elettrico, focalizzato sulle massime prestazioni, ma fino a ora bocche cucite su qualsiasi indicazione tecnica e di prestazioni. Però, il precedente concept RM20e basato sulla Veloster erogava qualcosa come 810 CV da una unità elettrica; quindi, dovremmo aspettarci valori simili dal nuovo concept. Oltre alla RM22, l'evento N Day 2022 farà da palcoscenico al debutto in anteprima della Ioniq 5 N hot hatch, già molto vicina alla produzione e un altro misterioso modello ad alte prestazioni che è stato beccato pochi giorni fa con una silhouette molto ribassata e componenti aerodinamici decisamente estesi. Non possiamo che consigliarvi di restare con noi, mancano poche ore e ne sapremo di più.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/07/2022