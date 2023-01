Hyundai Grand i10 Nios: ti presento Hyundai i10 2023

Per l'utilitaria coreana è tempo di restyling! In India calano i veli da Grand i10 Nios, la gemella asiatica della nostra i10

Negli scorsi giorni Hyundai ha presentato in India la gamma i10 rinnovata. Quest'ultima comprende l’utilitaria Grand i10 Nios e la berlina Aura. Il nostro interesse si concentra però sulla prima delle due, in quanto si tratta di una versione con molti punti di contatto con la i10 europea (qui la nostra prova su strada). Nello specifico la Grand i10 Nios gode di alcuni aggiornamenti estetici che - con ogni probabilità - potremmo ritrovare anche sul restyling 2023 della piccola coreana, il cui debutto nel Vecchio Continente è atteso nei prossimi mesi.

Hyundai Grand i10 Nios: il 3/4 posteriore

CAMBIA NEL LOOK Il frontale di Hyundai Grand i10 Nios è molto simile a quello dell’attuale i10 di terza generazione, eccezion fatta per i bordi del paraurti anteriore più marcati e per le luci diurne integrate all’interno dei fari. In generale, il profilo dell’ipotetica i10 2023 resta invariato, mentre il posteriore subisce modifiche più profonde. Impossibile non notare la striscia LED che si estende su tutto il portellone e il nuovo disegno dei fanali. Gli interni invece sono all’insegna della continuità! A un primo sguardo i cambiamenti si limitano a nuove opzioni per i rivestimenti e alla presa USB-C sotto la console centrale.

VEDI ANCHE

Hyundai Grand i10 Nios: interni

PRESTO IN ARRIVO Per il mercato indiano Hyundai Grand i10 Nios e Aura sono proposte con motore benzina 1,2 litri quattro cilindri aspirato da 83 CV. C'è anche l'opzione bi-fuel metano con un 1,2 da 69 CV e 95 Nm di coppia. In Italia, Huyndai i10 viene offerta invece con il 3 cilindri benzina MPI da 998 cc da 67 CV (anche GPL) o con il 1.0 T-GDI da 100 CV in versione N Line (qui la sfida con Fiat Panda Sport). Al momento non si conoscono dettagli sull’unveiling del restyling di i10 in Europa, ma le prime indiscrezioni suggeriscono che il debutto possa avvenire già nella prima metà del 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 11/01/2023