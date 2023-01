Con Ioniq 5 Hyundai mostra l'era dei taxi a guida autonoma (video)

LA GUIDA AUTONOMA È ALLE PORTE L’era della guida autonoma si avvicina a grandi passi e tutti i principali costruttori stanno preparando lo sbarco sulle strade dei loro modelli che “guidano da soli”. Il CES di Las Vegas 2023, che ha appena aperto i battenti, ci mostra le novità più recenti in tal senso, ma Hyundai sembra avere fatto lo sprint finale per essere ai primissimi posti sul traguardo di questa – chiamiamola - rivoluzione. La Casa coreana è da tempo sul progetto Robotaxi con la sua elettrica Ioniq 5 realizzata in collaborazione con Motional, leader mondiale nei sistemi di guida autonoma nato da una joint venture fra Hyundai Motor Group e Aptiv, e ha pubblicato sui canali media un video per mostrarci i suoi più recenti progressi. Il servizio, in realtà, sarà pronto a fine 2023 e debutterà a Las Vegas, che è la sede del più importante evento Tech mondiale quale è il Consumer Electronic Show, ma le immagini che ci mostra il filmato sono eloquenti, guardiamole insieme.

CI SPOSTEREMO IN TAXI SENZA AUTISTA Avete visto? Lo slogan potrebbe essere: “Il futuro è già qui”, con la berlinona/crossover Hyundai che si destreggia nel traffico di una metropoli come Las Vegas in completa autonomia, fra automobili, furgoni e pedoni. La scelta di appoggiarsi al servizio Taxi sembra essere una sorta di “versione Beta” per la guida autonoma di livello 4, in pratica siamo in una fase di sperimentazione prima di dare accesso a questa tecnologia anche ai modelli destinati all’utilizzo privato, ma la clip pubblicata dai coreani è eloquente sul livello di affidabilità e sicurezza raggiunti. Infatti, la capitale mondiale del divertimento è una destinazione chiave per le soluzioni di trasporto a breve termine. Qui, molti visitatori si affidano a taxi e mezzi pubblici durante il soggiorno e il Robotaxi IONIQ 5 completamente autonomo è una soluzione efficace e sicura per spostarsi.

Hyundai Robotaxi: la Ioniq 5 realizzata dai coreani in collaborazione con MotionalUNA RETE DI SENSORI SUPER SOFISTICATA Il Robotaxi IONIQ 5 utilizza i suoi oltre 30 sensori - una combinazione di telecamere, radar e lidar - e incrocia le informazioni acquisite con il sistema informatico di bordo per guidare in modo sicuro e semplice in un ambiente popolato da veicoli di tutte le tipologie. Il video ci mostra anche la Hyundai andare a prendere alcuni passeggeri nel viale d’ingresso di un hotel affollato, alla stregua di un autista di taxi.

Hyundai Robotaxi: il servizio entrerà in funzione a Las Vegas a fine 2023LA SPERIMENTAZIONE PROSEGUE Dopo Las Vegas, il Robotaxi IONIQ 5 sarà lanciato anche a Los Angeles e, in seguito, in altre grandi città degli Stati Uniti e del resto del mondo. Nell’ambito del suo programma di apprendimento permanente, il veicolo a guida autonoma sta già imparando a muoversi nelle strade strette e tortuose di Boston, a districarsi tra la tramvia e le piste ciclabili di San Diego e a gestire la guida a sinistra a Singapore. Il tutto con il valore aggiunto dell’essere un veicolo elettrico e quindi a bassissimo impatto ambientale. Dal momento del lancio della sua campagna globale nel maggio 2022, Hyundai ha offerto al pubblico diverse opportunità per sperimentare i robotaxi o anche solo per scoprirli. In Italia, per esempio, è possibile vederli all’opera in maniera virtuale a Milano fino al 18 gennaio, attraverso Wall of the Future, un murale interattivo a realtà aumentata che copre un’intera facciata di un edificio situato a fianco delle Colonne di San Lorenzo, che mostra la città del futuro secondo Hyundai, mostrando la vision Progress for Humanity. Se vi trovate in zona, vale la pena farci un salto, l’esperienza è davvero interessante e… “formativa”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/01/2023