Hyundai, decisione storica: da gennaio venderà solo auto elettriche (in Norvegia)

Che la Norvegia sia l’isola felice per i possessori di auto elettriche è cosa abbastanza nota: tra sgravi fiscali, incentivi all’acquisto e una infrastruttura tra le più capillari al mondo, l’acquisto di un’auto a batteria è di gran lunga più conveniente rispetto a quello di auto con motori termici tradizionali. Non è un caso che nel 2020 Hyundai abbia deciso di commercializzare in Norvegia solo auto ibride ed elettriche plug-in, abbandonando le termiche “pure”.

Hyundai Norvegia, solo EV: la Ioniq 6 vista di 3/4 anteriore

ADDIO, NON EV Entro la fine dell’anno la divisione norvegese di Hyundai smaltirà le ultime plug-in rimaste nei piazzali, e dal primo gennaio 2023 il suo listino prevederà solo auto 100% elettriche. Una decisione che può considerarsi poco rilevante per il mercato italiano, ma dalla portata indiscutibilmente storica per la casa coreana. E che comunque non arriva del tutto inaspettata o improvvisa: nel 2022 Hyundai Motor Norway ha registrato una quota di auto elettriche del 93% del proprio venduto complessivo, ma già negli ultimi anni le elettriche hanno rappresentato oltre il 90% delle vendite di Hyundai in Norvegia, con oltre 25.000 autovetture consegnate.

Hyundai Norvegia, solo EV: la Ioniq 6 vista dall'alto

LA GAMMA Il listino di auto elettriche di Hyundai prevede al momento la nuova Kona Electric, presentata di recente anche in Italia, più grande e meglio rifinita di quella che è andata a sostituire; al SUV compatto si affiancano la grande berlina Ioniq 5, quinta auto più venduta in Norvegia nel 2022, e la nuovissima e filante Ioniq 6. Per entrambe, la piattaforma e-GMP per auto elettriche con ricarica rapida da 800 V e tecnologia V2L (Vehicle to Load).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/12/2022